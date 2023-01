La Unesco pide que las carreras universitarias en Argentina sean más cortas y ronden los tres años

"A mí no me preocupa que un odontólogo sepa cómo se llama cada diente, sino que me cure cuando tengo una caries" ejemplificó en una entrevista con Diario Clarín.

Las declaraciones de Pedró se dieron en el marco del Congreso Internacional de Innovación Educativa que se hizo en Monterrey, México.

Acerca del tiempo que conlleva a los alumnos universitarios recibirse, señaló: "En Argentina la media es de nueve años para carreras que debieran durar cinco. Y eso nos habla de distintas variables vinculadas con la calidad. Por ejemplo, cómo es tu experiencia cuando estás en la universidad, si te están tratando bien, si estás aprendiendo algo relevante y pertinente, si vas a conseguir un buen trabajo o un entorno en el cual puedas crecer como persona o ciudadano, como un ser humano político y cultural".

"Además, la diferencia en términos de acceso entre el quintil social más alto, de mayores ingresos, y el más bajo es muy grande. No es del doble ni del triple. Es de cuatro veces, y en algunos países de la región, en particular en América central, es de 18 veces" agregó.

Al respecto, Pedró también indicó: "Las tendencias internacionales, y lo que aboga la Unesco, es intentar conseguir titulaciones más cortas. Por ejemplo, el clásico modelo del 3 + 2 o del 3 + 1, es decir, que la primera titulación la puedas conseguir, si sigues con normalidad, tras tres años. Y luego uno o dos años más".