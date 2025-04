Los sobrinos del Papa no tenían cómo viajar a Roma para el funeral y un periodista los ayudó

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/luisnovaresio/status/1914987725280743901?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1914987725280743901%7Ctwgr%5E3d26ee0f2d5cbf5d2359ee04fb703877e01592a8%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rosario3.com%2Finformaciongeneral%2FLos-sobrinos-del-Papa-no-tenian-como-viajar-a-Roma-para-el-funeral-y-Luis-Novaresio-los-ayudo-20250423-0051.html&partner=&hide_thread=false Humildemente en nuestro programa de a 24 les conseguimos dos pasajes y dos alojamientos. Igual, da vergüenza la actitud de los que deberían https://t.co/dweyY83u3q — luis novaresio (@luisnovaresio) April 23, 2025

A través de su cuenta de X (ex Twitter), Novaresio anunció la noticia y cuestionó al Gobierno por no haber ofrecido ayuda. "Humildemente, en nuestro programa de A24 les conseguimos dos pasajes y dos alojamientos. Igual, da vergüenza la actitud de los que deberían", escribió.

"Se quejan ante las autoridades del canal porque no les gusta un adjetivo que se usa con ellos, pero no ven que el sobrino de sangre del Papa no tiene ni un mango para viajar al funeral. No se quejan ni llaman a nadie", expuso en otro tuit.

Pensaba. Se quejan ante las autoridades del canal porque no les gusta un adjetivo que se usa con ellos atentos a la pantalla con microscopio pero no pueden ver que el sobrino de sangre del Papa no tiene nada n mango para viajar al funeral y no se quejan ni llaman a nadie Por… pic.twitter.com/bocoxAPYhU — luis novaresio (@luisnovaresio) April 23, 2025

Novaresio también agradeció a quienes hicieron posible la gestión: la agencia Corima Viajes donó los pasajes y su equipo de producción en A24 —Maxi, Melina, Colomba, Fausto y otros— organizó el alojamiento.