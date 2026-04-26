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Milei condenó el tiroteo en Washington y celebró que Trump saliera ileso

A través de un comunicado oficial, la administración argentina expresó su “más enérgico repudio” al ataque y apuntó contra “la retórica violenta”.

26 de abril 2026 · 10:49hs
Milei condenó el tiroteo en Washington y celebró que Trump saliera ileso

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Milei condenó el tiroteo en Washington y celebró que Trump saliera ileso

El Gobierno de Javier Milei condenó el tiroteo ocurrido durante una cena de periodistas en el hotel Washington Hilton, en Estados Unidos, evento al que asistía el presidente Donald Trump, quien fue evacuado y resultó ileso tras el episodio.

A través de un comunicado oficial, la administración argentina expresó su “más enérgico repudio” al ataque y apuntó contra “la retórica violenta” que, cómo señalaron desde Casa Rosada, alimenta este tipo de hechos.

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El incidente ocurrió durante la tradicional cena de corresponsales en Washington, donde el Servicio Secreto activó rápidamente el protocolo de seguridad y evacuó al mandatario estadounidense junto a otros funcionarios presentes.

En el mensaje difundido por el Gobierno argentino también se destacó que Trump haya salido ileso del ataque y se expresó solidaridad con las autoridades y el pueblo estadounidense tras lo ocurrido.

El episodio generó repercusión internacional y distintos líderes políticos manifestaron su rechazo al hecho, mientras que las autoridades norteamericanas avanzan en la investigación para esclarecer las circunstancias del tiroteo.

• LEER MÁS: Evacuaron a Trump por una amenaza durante una cena con periodistas

Milei Donald Trump Tiroteo
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