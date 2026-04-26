Evacuaron a Trump por una amenaza durante una cena con periodistas

El presidente y los funcionarios presentes resultaron ilesos; el Servicio Secreto activó el protocolo de seguridad durante la cena de corresponsales tras oírse estallidos; identifican al agresor, que fue detenido

El momento de la evacuación del presidente Donald Trump de la cena de corresponsales en un hotel de Washington.

El presidente Donald Trump y altos funcionarios de su administración fueron evacuados de manera abrupta durante la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca , este sábado por la noche, luego de que se escucharan estallidos en el lobby del hotel donde se realizaba el evento, en Washington DC . El episodio obligó a activar el protocolo de seguridad del Servicio Secreto . El mandatario no resultó herido .

| Este fue el momento en que atentan contra la vida del Presidente Donald Trump en alta definición. Un comunista de izquierda radical demócrata efectuó disparos en la entrada de la Cena de Corresponsales de La Casa Blanca. pic.twitter.com/zwiwev36yH

Entre los asistentes —incluidos cientos de periodistas— se vivieron momentos de tensión al oír los estruendos. En ese contexto, agentes del Servicio Secreto retiraron rápidamente al presidente, a su esposa Melania Trump, al vicepresidente JD Vance y a otros funcionarios.

agentes del servicio secreto Agentes del Servicio Secreto, en la Cena de Corresponsales en Washington. gentileza

Según confirmó el propio Trump, el sospechoso fue detenido y ninguno de los presentes sufrió heridas. El agresor fue identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años, residente en California. “Es una persona enferma”, afirmó el mandatario, quien además señaló que “creen que era un lobo solitario”.

A través de sus redes sociales, Trump describió la situación: “Ha sido una noche intensa en Washington DC. El Servicio Secreto actuó con rapidez y valentía. El tirador ha sido detenido”. Además, indicó que, si bien recomendó continuar con el evento, dejaría la decisión en manos de las fuerzas de seguridad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GavinJQuinton/status/2048220250517246176&partner=&hide_thread=false This is an image, unconfirmed, that I believe to be the body of the shooter at the @whca dinner.



Multiple shots were fired at the White House correspondents dinner with president Trump in attendance.



I heard 5-6 shots ring out, shortly before observing a dead body surrounded… pic.twitter.com/5wH6dVencj — Gavin J. Quinton (@GavinJQuinton) April 26, 2026

Más tarde, la secretaria de Prensa Karoline Leavitt informó que el presidente brindó una conferencia de prensa en la Casa Blanca cerca de las 22.30. Allí, Trump precisó que “un hombre embistió un puesto de control de seguridad, armado con múltiples armas”, y que fue “neutralizado por agentes del Servicio Secreto”.

El mandatario se encontraba en el estrado principal del Hotel Hilton, a pocos metros de la Casa Blanca, cuando ocurrió el incidente. Las imágenes difundidas mostraron el momento exacto de la evacuación en medio del caos.

Hasta el momento, las autoridades no precisaron el origen de los estallidos en el lobby, que generaron confusión y llevaron a que cientos de invitados se arrojaran al suelo dentro del salón principal.