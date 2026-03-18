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Milei destacó la baja de la inflación mayorista y anticipa que pronto se reflejará en la góndolas minoristas

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario difundió una serie de cálculos basados en la evolución reciente de los precios mayoristas para respaldar la postura del Gobierno de que, para agosto, el índice de inflación comenzará con cero

18 de marzo 2026 · 08:27hs
El presidente Javier Milei

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El presidente Javier Milei

A partir de un dato que se difundió este martes, cuando el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la inflación mayorista fue de 1% en febrero, el presidente Javier Milei aseguró que la inflación “está bajando” y sostuvo que la dinámica de precios anticipa una desaceleración para los próximos meses.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario difundió una serie de cálculos basados en la evolución reciente de los precios mayoristas para respaldar la postura del Gobierno de que, para agosto, el índice de inflación comenzará con cero.

Según detalló, la inflación mayorista acumulada en los últimos doce meses se ubica en torno del 26% anual, mientras que la medición bimestral anualizada baja al 17% y la de febrero, también anualizada, al 13%.

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Basándose en esos datos, afirmó que “los precios mayoristas anticipan lo que viene a futuro en minoristas”, aunque advirtió que el índice de precios al consumidor todavía debe absorber el impacto del ajuste de tarifas y de los desequilibrios monetarios, que –según explicó– suelen demorar más en corregirse.

Según informó el Indec la semana pasada, la inflación de febrero fue 2,9% y acumuló 5,9% en el primer bimestre del año. La variación mensual fue igual a la de enero y, de esa manera, el IPC nacional acumuló un aumento de 33,1% en los últimos 12 meses.

Lo cierto es que, hasta el momento, la inflación registró una tendencia ascendente y no dejó de subir desde mayo de 2025.

• LEER MÁS: Mayoristas santafesinos alertan: "La gente ya no compra todo, tiene que elegir qué consumir"

Inflación mayoristas Javier Milei Indec
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