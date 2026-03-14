Mayoristas santafesinos alertan: "La gente ya no compra todo, tiene que elegir qué consumir"

Desde la Cámara Santafesina de Distribuidores y Mayoristas advirtieron que la caída del consumo se profundiza y que cada vez más familias priorizan productos básicos ante la suba de precios y el atraso de los salarios

La inflación en alimentos , la caída del consumo y la delicada situación de los comercios minoristas son algunas de las principales preocupaciones que atraviesa el sector mayorista. Así lo advirtió Cristian Villa, presidente de la Cámara Santafesina de Distribuidores y Mayoristas.

Según explicó, los datos que observan diariamente en el mercado muestran una tendencia clara: los precios continúan subiendo mientras el consumo se mantiene debilitado.

“Los números que estamos viendo son reales. Estamos notando una caída en el consumo y aumentos que no tienden a bajar. En alimentos, hoy estamos más cerca de un 3% de aumento mensual que de un 2%”, sostuvo en diálogo con LT10.

Aumentos en productos básicos

Villa detalló que durante marzo se registraron incrementos importantes en productos esenciales, especialmente en alimentos de consumo cotidiano.

Entre los aumentos mencionó:

Leche larga vida

Quesos y lácteos

Galletitas

Productos de limpieza y perfumería

“Recibimos aumentos en las principales marcas de leche y en varios productos lácteos. También comenzaron incrementos en galletitas y otros artículos de consumo masivo”, señaló.

En ese sentido, explicó que los costos de producción siguen presionando sobre los precios finales debido a factores como el valor del petróleo, los insumos industriales y los costos energéticos.

El “por las dudas” en los precios quedó atrás

Uno de los puntos que destacó el dirigente del sector mayorista es que, a diferencia de otros momentos de la economía argentina, actualmente los aumentos responden principalmente a costos reales.

“Ese margen extra del ‘por las dudas’ prácticamente desapareció. El mercado se achicó mucho y las industrias tuvieron que ajustar al mínimo para competir”, explicó.

Según afirmó, muchas empresas y comercios trabajan con rentabilidad casi nula. “Hay industrias que están trabajando con margen cero o negativo para poder seguir compitiendo. Y en el comercio pasa algo similar: muchos venden con una rentabilidad muy inferior a la histórica”.

La caída del consumo preocupa al comercio

Otro de los indicadores que preocupa al sector es la debilidad del consumo, que obliga a las familias a priorizar gastos y dejar productos fuera de la compra mensual.

“La torta se achicó. Cuando los salarios están retrasados, la gente tiene que elegir qué comprar. La sábana es corta: o compran una cosa o compran otra”, explicó Villa.

Esta situación impacta directamente en kioscos, almacenes y pequeños comercios, que ven caer sus ventas mientras aumentan sus costos operativos.

Tarifas de luz y costos fijos

El dirigente también advirtió sobre el impacto que tienen los servicios públicos en la actividad comercial, especialmente las facturas de electricidad.

Muchos negocios están recibiendo boletas elevadas por el consumo del verano, cuando funcionan heladeras, freezers y equipos de refrigeración.

“Estamos escuchando mucho el tema de la factura de la luz. A varios comercios les llegaron importes muy altos y algunos decidieron bajar la persiana porque no pueden sostener los costos”, relató.

Perspectivas para los próximos meses

Respecto a las proyecciones económicas, Villa se mostró prudente. Si bien expresó su deseo de que la inflación continúe bajando, aseguró que los datos actuales del mercado no muestran una desaceleración fuerte en alimentos.

“Todos tenemos la esperanza de que la macroeconomía se ordene y que eso llegue a la micro. Pero el proceso se está haciendo muy lento”, indicó.

De acuerdo con su análisis, al menos en el corto plazo la inflación en alimentos y bebidas seguirá en niveles similares a los actuales. “Por lo menos en los próximos dos meses, no creo que la inflación baje del 2% en alimentos. Lo más probable es que se mantenga entre el 2% y el 3%”, concluyó.

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