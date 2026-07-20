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En Colón solo uno de los tres refuerzos para el segundo semestre fue presentado

Franco García fue el único anunciado por Colón. Gabriel Risso Patrón y Leandro Garate ya integraron el plantel ante Ferro, pero fueron presentados. ¿Por qué?

Ovación

Por Ovación

20 de julio 2026 · 15:28hs
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En Colón solo uno de los tres refuerzos para el segundo semestre fue presentado

Prensa Ferro

El mercado de pases de la Primera Nacional ya cerró, pero en Colón todavía no dan por terminada la conformación del plantel. La dirigencia trabaja en la posibilidad de concretar alguna venta o préstamo al exterior o a un club de Primera División que le permita obtener un cupo extra.

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Sin embargo, en medio de las negociaciones y las urgencias deportivas, hay un detalle que no pasó desapercibido entre los hinchas sabaleros: solo uno de los tres refuerzos fue presentado oficialmente.

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Colón solo oficializó a uno de sus tres refuerzos

Hasta el momento, el único anunciado fue Franco García y debutó ante Deportivo Madryn. Entró también en el segundo tiempo ante Ferro. Pero los otros dos nombres no tuvieron su "bienvenida" para darle formalismo. Sobre todo hoy, donde lo oficial siempre marca la transparencia y formalidad.

Col&oacute;n solo present&oacute; a Franco Garc&iacute;a, no as&iacute; a Gabriel Risso Patr&oacute;n y Leandro Garate.

Colón solo presentó a Franco García, no así a Gabriel Risso Patrón y Leandro Garate.

Gabriel Risso Patrón y Leandro Garate no fueron oficializados por Colón, a pesar de que ya forman parte en el cotejo pasado. De hecho, el lateral izquierdo sumó sus primeros minutos en el segundo tiempo y aparece con serias chances de ser titular ante la suspensión de Leandro Allende.

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Es cierto que Colón atraviesa una etapa de reestructuración interna y que recientemente se quedó sin el personal que estaba a cargo del área de comunicación. Esa situación explica, en parte, algunas demoras en cuestiones protocolares. No obstante, en tiempos donde las redes se convirtieron en una herramienta fundamental, resulta llamativo que dos futbolistas que ya entrenan, concentran e incluso juegan todavía no hayan sido anunciados. Quizás tenga que ver con la poca importancia de evitar este formalismo.

Colón Franco García Gabriel Risso Patrón
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