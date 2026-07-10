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Javier Milei confirmó que viajará a Brasil para respaldar la candidatura de Flavio Bolsonaro

El Presidente anunció que participará del acto de lanzamiento de la candidatura del senador brasileño y aprovechará la visita para reunirse con Jair Bolsonaro. Además, ratificó su agenda de viajes por la región y volvió a cuestionar a la oposición en el Congreso.

10 de julio 2026 · 17:20hs
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Javier Milei confirmó viaje a Brasil el 25 de julio para lanzar candidatura de Flavio Bolsonaro.

Javier Milei confirmó viaje a Brasil el 25 de julio para lanzar candidatura de Flavio Bolsonaro.

El presidente Javier Milei confirmó que el próximo 25 de julio viajará a Brasil para participar del lanzamiento de la candidatura presidencial del senador Flavio Bolsonaro, quien competirá en las elecciones del 4 de octubre frente al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

El anuncio fue realizado durante una entrevista con Radio Now, en la que el jefe de Estado también adelantó que hará una escala en Brasilia para reunirse con el expresidente Jair Bolsonaro.

"El 25 viajo a Brasil, lo ungen candidato a presidente a Flavio Bolsonaro. Voy a estar en San Pablo, pero hago un paso por Brasilia para saludar a Jair Bolsonaro", afirmó.

Críticas al Congreso

Durante la entrevista, Milei volvió a cargar contra la oposición y cuestionó la aprobación de proyectos que, según sostuvo, comprometen el equilibrio fiscal.

"Me parece una irresponsabilidad que el Congreso, alegremente, vote gastos para romper el programa económico e intentar que a un gobierno le vaya mal", expresó, al tiempo que acusó a distintos sectores de intentar desestabilizar a su administración.

Además, defendió los resultados de su gestión y aseguró que la recuperación económica se produjo pese al contexto político adverso.

LEER MÁS: Javier Milei reunió a su Gabinete y ratificó que la reforma del Banco Central se presentará próximamente

"Logramos todo lo que logramos a pesar de la oposición destructiva, de los periodistas, de los empresarios que quisieron romper el modelo y de los que intentaron un golpe de Estado", sostuvo.

También destacó el respaldo electoral obtenido por el oficialismo en los últimos comicios y afirmó que ese resultado refleja el apoyo de la sociedad a las políticas implementadas por su gobierno.

Gira por Sudamérica

Además del viaje a Brasil, Milei confirmó que asistirá a la inauguración de la Exposición Rural 2026, cuya fecha fue reprogramada para el 26 de julio por cuestiones de agenda.

Posteriormente, el mandatario viajará a Perú el 28 de julio para participar de la asunción presidencial de Keiko Fujimori. También tiene previsto visitar Ecuador para mantener un encuentro con el presidente Daniel Noboa, con quien buscará avanzar en acuerdos bilaterales.

La gira concluirá el 7 de agosto en Colombia, donde asistirá a la ceremonia de asunción presidencial de Abelardo de la Espriella, en el marco de una agenda regional que el Gobierno considera estratégica para fortalecer los vínculos con administraciones afines.

Milei Brasil Flavio Bolsonaro Congreso Sudamérica
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