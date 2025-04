Murió Toti Ciliberto, uno de los humoristas más recordados de "VideoMatch"

Uno de los más queridos de “VideoMatch”

Salvador “Toti” Ciliberto saltó a la fama junto a Marcelo Tinelli en Videomatch, a mitad de los 90. Fue uno de los humoristas de aquella troup que más interactuaba con el conductor, sobre todo durante el vivo del ciclo.

En paralelo a su exitosa carrera como comediante, su vida personal se convirtió en un tormento debido a una fuerte adicción a la cocaína. Con el tiempo Toti logró superar las drogas y encontró refugio en la religión, una de las últimas cosas que se sabía de él.

Toti había nacido el 25 de mayo de 1961 dentro de una humilde familia. En 2024, durante una entrevista con TN Show, el actor había contado que su perfil cómico lo inició como una protección en contra del bullying que recibía cuando era chico.

“Tenía un acné muy fuerte y mis pocitos en la cara son la prueba. El peeling me quemaba la piel y no había cremas ni nada. Me veía al espejo y lloraba. Un día me empecé a cargar y logré que mis compañeros bajaran la agresión. Mi primera relación con una chica fue porque le caía simpático y vio el interior de mi. El secreto es reírse de uno”, había dicho.

Trabajó de todo: en corralón, una sedería, una fábrica de plásticos y fue profesor de educación física en una escuela de la ciudad de San Martín, en Buenos Aires. Allí llegó a ser preceptor y también dio clases en el terciario. Desde ese lugar llegó al humor de la televisión.

Ciliberto tenía como su fuerte contar chistes en VideoMatch y por eso Tinelli siempre lo tenía cerca durante el vivo. Uno de sus personajes más recordados fue el gaucho Martín Fierro, que interpretaba vestido y pintado completamente de dorado, el mismo aspecto que tiene el famoso premio.

VideoMatch no fue lo único que hizo en televisión. Toti condujo el programa Adivina adivinador (1997), formó parte de Esta noche con Moria Casán (2011) y luego, en 2013, La peluquería de don Mateo, el legendario ciclo de Gerardo Sofovich. Además, incursionó en el cine y participó en varias películas: Vivir intentando (2003), Brigada explosiva: misión pirata (2007), Cuatro de copas (2012) y Los bastardos (2023).

En septiembre de 2023 contó que se había convertido al catolicismo hacía muy poco. "Dios me está utilizando a través del humor para acercar a mucha gente al cristianismo”, había dicho durante un show en Rosario junto al predicador de su iglesia.