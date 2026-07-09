Tras el agónico triunfo de Argentina frente a Egipto, la expectativa por los cuartos de final crece entre los hinchas. Cómo llegar relajados al duelo con Suiza

Nervios antes del partido Argentina-Suiza: cuatro formas de controlar la ansiedad

La cuenta regresiva ya empezó. Después del agónico y angustiante triunfo frente a Egipto, la selección argentina volverá a salir a la cancha este sábado en un partido para enfrentar a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

Como ocurre cada vez que el equipo nacional disputa un encuentro decisivo, los nervios, la expectativa y la ansiedad se convierten en protagonistas incluso horas antes del pitazo inicial. Y más después de lo vivido este martes.

Aunque sentir tensión es una reacción completamente normal, especialistas coinciden en que existen herramientas sencillas que ayudan a regular las emociones y disfrutar el partido sin que el estrés gane la pulseada. Estas son cuatro prácticas que pueden hacerse en casa y que demandan apenas unos minutos.

1) Respiración profunda para bajar las pulsaciones

Uno de los métodos más efectivos consiste en realizar respiraciones lentas y controladas. Una técnica recomendada es inhalar por la nariz durante cuatro segundos, sostener el aire otros cuatro y exhalar lentamente por la boca durante seis segundos.

Repetir el ejercicio entre cinco y diez veces ayuda a disminuir la frecuencia cardíaca y envía una señal de calma al sistema nervioso.

2) Estirarse y mover el cuerpo

La ansiedad suele generar tensión muscular, especialmente en el cuello, los hombros y la espalda. Antes del partido puede ser útil realizar una breve rutina de movilidad, caminar algunos minutos por la casa o hacer estiramientos suaves.

El movimiento favorece la liberación de endorfinas, contribuye a reducir el estrés y evita permanecer varias horas sentado antes del inicio del encuentro.

3) Alejarse unos minutos de las redes sociales

En la previa de un partido importante abundan las predicciones, estadísticas, memes y comentarios que pueden aumentar la tensión. Desconectarse del celular durante un rato y evitar el consumo constante de información ayuda a disminuir la sobreestimulación.

Leer unas páginas de un libro, escuchar música o realizar alguna actividad recreativa puede ser suficiente para llegar más relajado al comienzo del encuentro.

4) Concentrarse en el presente

Otra estrategia consiste en practicar un ejercicio de atención plena. Basta con observar durante unos minutos lo que ocurre alrededor: identificar cinco cosas que se ven, cuatro que se pueden tocar, tres sonidos, dos olores y un sabor.

Esta técnica ayuda a cortar los pensamientos anticipatorios y a volver al momento presente, disminuyendo la sensación de nerviosismo.