El 19 de noviembre de 2026, el Senado de Argentina aprobó por unanimidad (71 votos a favor y ninguno en contra) el proyecto de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, que ya contaba con media sanción de Diputados y fue sancionado sin cambios respecto de ese texto.
Emergencia en discapacidad: "la lucha dio resultado", manifestaron desde CTA Santa Fe
El 19 de noviembre, el Senado de Argentina aprobó el proyecto de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad
25 de noviembre 2026 · 10:35hs
Los resultados disponibles no ofrecen un detalle artículo por artículo de los apartados aprobados y rechazados en el texto final sancionado, pero sí registran los siguientes puntos centrales y modificaciones del trámite legislativo:
- Régimen permanente en lugar de la emergencia: reemplaza el esquema de emergencia de la Ley 27.793 (que vencía el 31 de diciembre de 2026) por un régimen permanente de prestaciones y financiamiento.
- Pensiones no contributivas: mantiene el valor de las pensiones no contributivas (equivalentes al 70 % de la jubilación mínima, actualizadas por el SIPA) y establece por ley los requisitos de acceso, como contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), evaluación socioeconómica y no superar ingresos individuales equivalentes a dos salarios mínimos.
- Compatibilidad laboral y previsional: permite percibir la pensión no contributiva junto con un empleo registrado (siempre que no supere los dos salarios mínimos) y con otros programas como la Asignación Universal por Hijo (AUH).
- Nomenclador y actualización por inflación: mantiene el nomenclador único para las prestaciones básicas (rehabilitación, transporte, acompañantes) con actualización mensual según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
- Cobertura de salud y controles: garantiza la cobertura de salud (incluyendo la continuidad del programa nacional de asistencia médico-asistencial Incluir Salud) sin distinción entre pensiones por invalidez y por discapacidad, e incorpora mecanismos de control y cronogramas para regularizar deudas con prestadores.
Otros cambios relevantes respecto al tema discapacidad
- La prórroga de la "emergencia": en lugar de extender por un año el régimen de emergencia que impulsaba la oposición, se eliminó la figura de emergencia para pasar a un régimen permanente.
- El recorte previsto en el Presupuesto 2027: durante la negociación en Diputados se dio marcha atrás con el capítulo del proyecto de Presupuesto 2027 que buscaba recortar o eliminar mecanismos clave del sector, y en el dictamen de comisión de la Cámara baja se eliminaron los artículos 36 al 41 del texto original que generaban diferencias con el proyecto acordado.
- Cambios adicionales en el Senado: la Cámara alta sancionó el proyecto sin modificaciones respecto de la media sanción de Diputados para evitar que volviera a la cámara de origen antes del cierre del período ordinario el 30 de noviembre.
Desde CTA Santa Fe celebramos este triunfo del colectivo, pero advertimos: sin presupuesto 2027 no hay derechos reales. Seguimos en estado de alerta y movilización para que la ley se promulgue, se reglamente y se cumpla.
¡NADA SOBRE NOSOTROS SIN NOSOTROS!
¡LA DISCAPACIDAD NO SE AJUSTA!