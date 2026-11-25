El 19 de noviembre, el Senado de Argentina aprobó el proyecto de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad

El 19 de noviembre de 2026, el Senado de Argentina aprobó por unanimidad (71 votos a favor y ninguno en contra) el proyecto de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad , que ya contaba con media sanción de Diputados y fue sancionado sin cambios respecto de ese texto.

Los resultados disponibles no ofrecen un detalle artículo por artículo de los apartados aprobados y rechazados en el texto final sancionado, pero sí registran los siguientes puntos centrales y modificaciones del trámite legislativo:

Régimen permanente en lugar de la emergencia: reemplaza el esquema de emergencia de la Ley 27.793 (que vencía el 31 de diciembre de 2026) por un régimen permanente de prestaciones y financiamiento.

reemplaza el esquema de emergencia de la Ley 27.793 (que vencía el 31 de diciembre de 2026) por un régimen permanente de prestaciones y financiamiento. Pensiones no contributivas: mantiene el valor de las pensiones no contributivas (equivalentes al 70 % de la jubilación mínima, actualizadas por el SIPA) y establece por ley los requisitos de acceso, como contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), evaluación socioeconómica y no superar ingresos individuales equivalentes a dos salarios mínimos.

mantiene el valor de las pensiones no contributivas (equivalentes al 70 % de la jubilación mínima, actualizadas por el SIPA) y establece por ley los requisitos de acceso, como contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), evaluación socioeconómica y no superar ingresos individuales equivalentes a dos salarios mínimos. Compatibilidad laboral y previsional: permite percibir la pensión no contributiva junto con un empleo registrado (siempre que no supere los dos salarios mínimos) y con otros programas como la Asignación Universal por Hijo (AUH).

permite percibir la pensión no contributiva junto con un empleo registrado (siempre que no supere los dos salarios mínimos) y con otros programas como la Asignación Universal por Hijo (AUH). Nomenclador y actualización por inflación: mantiene el nomenclador único para las prestaciones básicas (rehabilitación, transporte, acompañantes) con actualización mensual según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

mantiene el nomenclador único para las prestaciones básicas (rehabilitación, transporte, acompañantes) con actualización mensual según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Cobertura de salud y controles: garantiza la cobertura de salud (incluyendo la continuidad del programa nacional de asistencia médico-asistencial Incluir Salud) sin distinción entre pensiones por invalidez y por discapacidad, e incorpora mecanismos de control y cronogramas para regularizar deudas con prestadores.

Otros cambios relevantes respecto al tema discapacidad

La prórroga de la "emergencia": en lugar de extender por un año el régimen de emergencia que impulsaba la oposición, se eliminó la figura de emergencia para pasar a un régimen permanente.

en lugar de extender por un año el régimen de emergencia que impulsaba la oposición, se eliminó la figura de emergencia para pasar a un régimen permanente. El recorte previsto en el Presupuesto 2027: durante la negociación en Diputados se dio marcha atrás con el capítulo del proyecto de Presupuesto 2027 que buscaba recortar o eliminar mecanismos clave del sector, y en el dictamen de comisión de la Cámara baja se eliminaron los artículos 36 al 41 del texto original que generaban diferencias con el proyecto acordado.

durante la negociación en Diputados se dio marcha atrás con el capítulo del proyecto de Presupuesto 2027 que buscaba recortar o eliminar mecanismos clave del sector, y en el dictamen de comisión de la Cámara baja se eliminaron los artículos 36 al 41 del texto original que generaban diferencias con el proyecto acordado. Cambios adicionales en el Senado: la Cámara alta sancionó el proyecto sin modificaciones respecto de la media sanción de Diputados para evitar que volviera a la cámara de origen antes del cierre del período ordinario el 30 de noviembre.

Desde CTA Santa Fe celebramos este triunfo del colectivo, pero advertimos: sin presupuesto 2027 no hay derechos reales. Seguimos en estado de alerta y movilización para que la ley se promulgue, se reglamente y se cumpla.

¡NADA SOBRE NOSOTROS SIN NOSOTROS!

¡LA DISCAPACIDAD NO SE AJUSTA!