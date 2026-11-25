Juan Carlos Pini habló con UNO 106.3, expresó su malestar por los dichos del presidente sabalero y anticipó las medidas que tomará Morón para recibir a Colón.

A pocos días de la definición entre Colón y Deportivo Morón por los cuartos de final del Reducido, las diferencias entre ambas dirigencias comenzaron a ganar protagonismo. En diálogo con UNO 106.3, Juan Carlos Pini, vicepresidente del Gallo, respondió a los cuestionamientos del presidente sabalero y adelantó las medidas que adoptará la institución bonaerense para recibir a la delegación rojinegra.

El malestar de Morón con la dirigencia de Colón

Lejos de limitarse al análisis futbolístico, el dirigente del Gallo expresó su disconformidad con las declaraciones del presidente rojinegro sobre el planteo que realizó Deportivo Morón en el Brigadier López.

“Antes de ver al otro equipo decir que viene a meterse abajo del arco, hay que hacer mea culpa. Si el equipo de Colón no pudo lograr el objetivo es porque no se le dio, pero no es porque Morón se encerró”, manifestó.

En esa misma línea, defendió la actuación del conjunto dirigido por Walter Otta y aseguró que su equipo contó con oportunidades para convertir, además de cuestionar algunas decisiones arbitrales.

“No es atinado que un presidente, más un presidente, haga esas declaraciones”, agregó.

El vicepresidente también relató una situación que, según su versión, involucró al mánager de Deportivo Morón, Leonardo Villarroel, durante su estadía en Santa Fe.

“El sábado, cuando llegué, me encuentro con la novedad de que a nuestro mánager le habían hecho una denuncia gente de la Comisión Directiva de Colón. Entonces eso no es sano”, sostuvo.

El dirigente negó que Villarroel hubiera protagonizado los incidentes que motivaron aquella denuncia y recordó que, en otro momento, el propio Sabalero había mostrado interés en incorporarlo a su estructura deportiva.

Las restricciones que impondrá Morón para recibir a la delegación de Colón

Por otra parte, lamentó que no se haya podido contar con público visitante y aseguró que las declaraciones del mandatario rojinegro influyeron en la postura adoptada para la revancha.

“Colón tiene que venir y yo quiero que la gente de Colón se sienta como en casa, no que sienta la presión o agravios de la gente por las declaraciones que hizo el presidente”, explicó.

Incluso, anticipó que el titular de la institución santafesina tendrá restricciones para circular por las instalaciones del Nuevo Francisco Urbano.

“Para la integridad de toda la comitiva que viene, no se va a poder manejar libremente dentro de la institución como lo ha hecho en otro momento”, advirtió.

También confirmó que el influencer vinculado a Colón que estuvo presente en el campo de juego durante el encuentro de ida no tendrá autorización para ingresar al césped del estadio de Morón, aunque podrá realizar la cobertura desde el sector que determine el área de prensa.

“Esto es fútbol, no es guerra ni nada, y menos con una institución tan allegada como Colón”, remarcó.