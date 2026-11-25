Este viernes 27 de noviembre en el estadio José María Gatica, en Villa Domínico, en la provincia de Buenos Aires, se realizará un gran festival de boxeo organizado por Moran Boxing Promotions y con la supervisión de la Federación Argentina de Box. En uno de los combates más importantes, dos guerreros, el santafesino Kevin Pipa Furrer y Walter Dávila de Lanús se medirán a ocho rounds, y una batalla que promete grandes emociones en la categoría welter. El combate será televisado desde las 22 por ESPN y Disney+.

El Pipa Furrer se presenta en Buenos Aires

Representando a Santa Fe, llega Kevin Furrer (9-1-0 | 6 KO) con una contundente victoria por nocaut en el tercer round ante Héctor Emilio Fernández, conseguida en septiembre de este año. Con 6 nocauts en sus 9 victorias, Furrer buscará imponer su pegada y seguir escalando en el boxeo profesional. El rival del santafesino entrenado por Nacho Doldán en el gimnasio Willie Pep será Walter el Negro Dávila (7-1-0 | 2 KO).

Desde Lanús, Buenos Aires, llega decidido a recuperarse tras su derrota por nocaut ante Marcelo Sánchez en julio pasado. Con 7 victorias profesionales, Dávila buscará demostrar su capacidad de recuperación y volver al camino del triunfo. ¿Se impondrá el poder de “Pipa” o será la noche de la recuperación de “El Negro”?. Dos boxeadores con hambre de victoria en Avellaneda.

"La verdad es que estoy muy bien, me siento muy fuerte, vengo entrenando duro y parejo desde hace un largo tiempo. Nunca frenamos, siempre mantuvimos bien alta la preparación, tanto en la parte de boxeo como físicamente. Me siento muy bien para la pelea del viernes, y viajo con la intención de dar todo y dejar todo arriba del ring" le dijo Kevin Furrer a UNO Santa Fe.

El representante del Willie Pep se medirá con el Negro Víctor Dávila de Lanús.

El boxeador entrenado por Nacho Doldán manifestó que "la preparación fue mixta, con muchas cuestiones físicas, acompañado de técnicas de boxeo. En lo físico, hice mucho trabajo de fuerza, explosión, y resistencia, y aparte, metiendo doble turno de boxeo. Mucho round de bolsa, manoplas, sparrings. Le metimos con todo para esta pelea, por lo que creemos que será muy buena".

"No lo vi pelear nunca a mi rival de turno en vivo, solamente dos peleas en video. Es un muchacho que boxea bien, es bueno en la larga distancia, y desde mi punto de vista no creo que sea un boxeador que salga al cruce o que tenga ese hambre de salir a dar espectáculos. Nos preparamos en base a eso, con el perfil de que boxea yendo para atrás. Por eso tendré que salir a buscarlo desde el primer momento, siempre atento, que él cometa los errores y mantener yo la concertación" le dijo Pipa a Ovación.

El púgil del Willie Pep no dudó en subrayar que "esta oportunidad significa mucho, ya que yo había parado un tiempo. Después salió la posibilidad de pelear para Morán Boxing, y la supimos aprovechar. Nos sentimos muy agradecidos con la promotora, ya que nos dio la posibilidad de salir adelante, de cumplir el sueño que uno tiene, de mostrar las virtudes que tenemos, y el hambre gloria".

Por último, aprovechó la oportunidad para "agradecer a Nacho Doldán que es mi entrenador, al gimnasio Willie Pep, que siempre me brindan las mejores herramientas para poder entrenar y dar lo mejor siempre. También quiero agradecer a mis sponsors que me hacen el aguante, que siempre me apoyan y me tiran buenas vibras".