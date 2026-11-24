El lunes 7 de diciembre fue fijado con fines turísticos antes del feriado del martes 8. Conocé si es obligatorio trabajar y cómo debe liquidarse la jornada

A pocas semanas del último fin de semana largo de 2026 , surge una duda habitual entre trabajadores y empleadores respecto al alcance legal del lunes 7 de diciembre. A diferencia del martes 8 –Día de la Inmaculada Concepción de María– , el lunes previo no tiene carácter de feriado nacional, sino de día no laborable con fines turísticos.

Esta distinción, establecida en la Ley de Contrato de Trabajo (N° 20.744), define reglas muy diferentes para el descanso y la remuneración de ambas jornadas.

Cómo funciona el lunes 7 de diciembre

Quién decide: en el sector privado, la decisión de trabajar o dar asueto queda exclusivamente a criterio del empleador. En la administración pública, bancos y compañías de seguros suele regir el cese de actividades.

en el sector privado, la decisión de trabajar o dar asueto queda exclusivamente a criterio del empleador. En la administración pública, bancos y compañías de seguros suele regir el cese de actividades. Cómo se paga: si el empleador dispone que la jornada sea laborable, el empleado debe asistir y percibirá su salario habitual (jornada simple), sin ningún tipo de recargo ni pago adicional.

Qué rige el martes 8 feriado nacional

Quién decide: al tratarse de un feriado nacional inamovible, rigen las normas legales sobre el descanso dominical.

al tratarse de un feriado nacional inamovible, rigen las normas legales sobre el descanso dominical. Cómo se paga: en caso de que el trabajador sea convocado a prestar servicios y acepte hacerlo, el empleador debe abonar la jornada con un recargo del 100 % (es decir, el doble de un día normal).

De este modo, quienes no deban trabajar el lunes 7 podrán disfrutar de un descanso extendido de cuatro días –desde el sábado 5 hasta el martes 8 de diciembre inclusive–, mientras que aquellos empleados del sector privado cuyos empleadores mantengan la actividad normal tendrán únicamente el martes como jornada de descanso obligatorio.

Feriado por Navidad

En tanto, el último descanso del calendario oficial llegará el viernes 25 de diciembre con motivo de la Navidad. Al tratarse de un feriado nacional inamovible, regirán las mismas condiciones legales que el 8 de diciembre: la actividad es no obligatoria para los trabajadores y en caso de que deban prestar servicios, la jornada tendrá que abonarse con un recargo del 100 % (pago doble). De este modo, el cierre del año ofrecerá además un último fin de semana largo de tres días, desde el viernes 25 hasta el domingo 27 de diciembre.