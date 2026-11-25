El piloto de la Cebrita, Pablo Gieco, tiene un destacado presente en los Fiat 600TS, y llega con posibilidades matemáticas al Coronación del 6 de diciembre en Rafaela.

Pablo Gieco fue uno de los grandes protagonistas de los Fiat 600 TS durante la novena fecha del Nuevo Car Show en Concordia. Después de quedarse con las dos clasificaciones y ganar la serie, el hombre de Zenón Pereyra y Frontera parecía tener todo a su favor para buscar la victoria. Sin embargo, una inesperada pérdida de rendimiento durante la final lo obligó a conformarse con el segundo puesto, un resultado que igualmente le permitió sumar puntos importantes pensando en que ya no queda margen de cara al final del torneo.

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Pablo Gieco llega con todo a Rafaela

El piloto de la Cebrita tuvo un destacado fin de semana en los históricos Fiat 600. Se quedó con las dos clasificaciones, ganó su serie y terminó segundo en la final, sumando puntos importantes para llegar con posibilidades matemáticas de luchar por el campeonato al Gran Premio Coronación del 6 de diciembre en Rafaela

Cuesta encontrar las palabras para explicar todo lo que sucedió en la pista, sin embargo, el campeón 2024 de la especialidad se las arregló para contarnos su paso por el escenario entrerriano: “Fue un fin de semana positivo. Después de los entrenamientos hicimos algunos cambios y nos quedamos con las dos clasificaciones. En la serie el auto funcionó bárbaro y también pudimos ganarla”, explicó Gieco.

Lo que hasta entonces había sido un funcionamiento sólido comenzó a modificarse en las doce vueltas de la final. “La Cebrita”, tal cual se reconoce al auto del destacado volante, presentó una disminución progresiva de adherencia y, aunque todavía no tiene una explicación concreta, considera que el comportamiento de los neumáticos pudo haber influido:

“En la final, no sabemos todavía por qué, pero el auto no tenía el mismo ritmo. Debe haber sido por un tema de temperatura de las gomas o por desgaste. El auto empezó con un comportamiento extraño y en las últimas vueltas ya era bastante complicado llevarlo”, confesó.

El oriundo de Zenón Pereyra pero radicado en Frontera es uno de los protagonistas de los Fiat 600 TS. Nuevo Car Show Santafesino

La victoria quedó en manos de Santiago Ballesio, que se impuso por apenas 291 milésimas sobre el campeón 2024. Más allá de no haber podido cerrar la novena fecha con una victoria, el santafesino rescató el resultado y los puntos que en definitiva cosechó:

“No pudimos ganar, pero insisto, el resultado fue bueno. Terminamos segundos, subimos al podio y sumamos una buena cantidad de puntos. Por eso digo que fue positivo, a como veníamos en la final, terminar segundos fue meritorio”.

Concordia dejó a Gieco en el segundo puesto de la Copa Nuevo Car Show, con 95 puntos, detrás de Alejandro Saucedo, que encabeza las posiciones con 135. La diferencia de 40 unidades sobre 54 en disputa marca el desafío que tendrá por delante en la última presentación de la temporada. Antes de Rafaela, el equipo deberá encontrar explicaciones y sabe, que en el Templo de la Velocidad, nada puede fallar.