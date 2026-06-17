Ofrecen $20 millones de recompensa para capturar a Eduardo Muñoz, acusado por el crimen del policía federal Rodolfo Manfredi

El Gobierno nacional oficializó en el Boletín Oficial la recompensa para quienes aporten información que permita localizar y detener a Eduardo Rodolfo Muñoz, por el crimen ocurrido el 11 de junio pasado en Villa Banana, Rosario

El Ministerio de Seguridad Nacional oficializó este miércoles, a través del Boletín Oficial , una recompensa de 20 millones de pesos para quienes aporten datos que permitan dar con el paradero de Eduardo Rodolfo Muñoz , prófugo de la Justicia e investigado por su presunta participación en el asesinato del policía federal Rodolfo Arnaldo Manfredi en el barrio Villa Banana de la ciudad de Rosario.

La medida fue dispuesta mediante la Resolución 543/2026, publicada en la edición de este 17 de junio del Boletín Oficial. Allí se establece que la recompensa será otorgada a aquellas personas que, sin haber participado del hecho, brinden información útil que permita concretar la captura de Eduardo Rodolfo Muñoz.

Según la resolución, Muñoz, de 37 años, es investigado en una causa que tramita ante la Oficina de Narcocriminalidad de la Unidad Fiscal Rosario por su presunta vinculación con el homicidio del agente de la Policía Federal Argentina Rodolfo Manfredi, ocurrido durante la noche del 11 de junio de 2026.

Además, el documento oficial señala que el 12 de junio el juez federal Eduardo Rodríguez Da Cruz dictó una orden de captura contra el sospechoso.

Antecedentes penales

La publicación también recuerda que Muñoz registra una condena previa dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2 de Rosario. En diciembre de 2023 fue condenado a cuatro años de prisión por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la participación organizada de tres o más personas, en una causa vinculada al narcotráfico.

Cómo aportar información

El Ministerio de Seguridad informó que quienes posean datos sobre el paradero de Muñoz pueden comunicarse de manera gratuita con el Programa Nacional de Recompensas a través de la línea 134. La identidad de quienes aporten información será preservada y el eventual pago de la recompensa quedará sujeto a la evaluación judicial y administrativa correspondiente.

La resolución también instruye a las fuerzas federales y a las áreas de comunicación del ministerio a difundir masivamente el pedido de captura y la oferta de recompensa en todo el territorio nacional.

• LEER MÁS: Mataron a un policía federal en Rosario durante un operativo del Plan Bandera