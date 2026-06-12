Mataron a un policía federal en Rosario durante un operativo del Plan Bandera

El agente de la Policía Federal Rodolfo Manfredi, de 34 años, murió tras recibir un disparo en el tórax durante un procedimiento. Otro efectivo resultó herido y debió ser operado, mientras que un civil baleado permanece internado

Este jueves, algunos minutos después de las 22, y por causas que son materia de investigación policial y judicial, un agente de la Policía Federal Argentina (PFA) fue asesinado a balazos y otro resultó gravemente herido durante un enfrentamiento armado ocurrido en la intersección de 27 de Febrero y Gutenberg , en el barrio Villa Banana de la ciudad de Rosario.

El alerta fue recibido a través de llamados de vecinos a los operadores de turno de la central de emergencias 911, quienes informaron sobre una intensa balacera y varias personas heridas en la vía pública.

Minutos después arribaron efectivos de Orden Público y de Cuerpos de la Policía de Santa Fe, quienes constataron una escena marcada por la violencia extrema. Sobre la calle hallaron tendido a un agente federal con múltiples impactos de bala y sin su arma reglamentaria, que presuntamente fue sustraída por los atacantes tras el enfrentamiento.

La víctima fatal fue identificada como Rodolfo Arnaldo Manfredi, integrante de la Policía Federal Argentina. En el mismo episodio, otro policía federal y un civil resultaron heridos de bala y fueron trasladados al Hospital Italiano de Rosario y al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA).

Efectivos de la Policía Federal y de la Policía de Santa Fe trabajaron en la investigación mediante la identificación de testigos y el secuestro de imágenes de cámaras de videovigilancia de la zona.

Otro federal herido de gravedad

Mientras se desarrollaban las primeras actuaciones, los pesquisas establecieron que un segundo integrante de la fuerza también había resultado herido durante el ataque.

Se trata del suboficial Emilio Miguel Gómez Villafañe, de 38 años, quien sufrió dos impactos de bala en el abdomen. Fue auxiliado por sus compañeros y trasladado de urgencia al Hospital Italiano de Rosario, donde fue sometido a una intervención quirúrgica debido a la gravedad de las lesiones.

Un tercer herido

En paralelo, los investigadores tomaron conocimiento de la existencia de una tercera persona herida por arma de fuego. Se trata de Luis Miguel Muñoz, de 42 años, quien recibió un disparo en el tórax y fue trasladado por familiares en un vehículo particular hasta el HECA.

El ingreso del herido al centro asistencial fue corroborado mediante el monitoreo de cámaras de videovigilancia, lo que motivó el envío de unidades policiales para preservar el lugar y recabar información sobre su estado de salud. Los médicos confirmaron la gravedad de la lesión y ordenaron la realización de estudios complementarios.

Peritajes e investigación

Tras el enfrentamiento armado, los pesquisas preservaron la escena y secuestraron vainas servidas que serán sometidas a peritajes balísticos.

La investigación quedó a cargo de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación y del Departamento de Investigaciones Federales Rosario de la Policía Federal Argentina. Los investigadores trabajan para reconstruir la secuencia completa del tiroteo, identificar a los autores del ataque, determinar las circunstancias en las que fue sustraída el arma reglamentaria del agente asesinado y establecer las responsabilidades penales correspondientes.

Actuación de la Policía de Santa Fe

Hasta el momento no fueron informadas personas detenidas y los agresores permanecen prófugos. La jefatura de la Unidad Regional II Rosario de la Policía de Santa Fe intervino en el procedimiento y puso los hechos en conocimiento del fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien impartió las instrucciones de rigor para continuar con la investigación.

La causa continúa bajo estricta reserva judicial, mientras que agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron los peritajes criminalísticos correspondientes en la escena del crimen.

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