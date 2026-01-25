Para los fanáticos de Dragon Ball Súper, la Patrulla Galáctica fue anunciada oficialmente

En un evento especial celebrado en la Makuhari Messe de Japón para celebrar el 40.º aniversario de Dragon Ball, se reveló una gran sorpresa

Durante el Dragon Ball Genkidamatsuri, un evento especial celebrado en la Makuhari Messe de Japón para celebrar el 40.º aniversario de Dragon Ball, se reveló una gran sorpresa. En la presentación inaugural, se confirmó que Dragon Ball Súper: la Patrulla Galáctica ya está en producción.

También se reveló por primera vez un avance visual. Muestra a Goku y Vegeta con uniformes de la Patrulla Galáctica, uno al lado del otro con expresiones serias.

Este nuevo arco continúa la historia tras el "Arco de Supervivencia del Universo" del animé Dragon Ball Súper. Adapta el "Arco del Prisionero de la Patrulla Galáctica" del manga. Goku y Vegeta unen fuerzas con la Patrulla Galáctica, los guardianes de la paz de la galaxia, para luchar contra un nuevo y poderoso enemigo: Moro, el Devorador de Planetas.

Para celebrar el 40.º aniversario de Dragon Ball, Toei Animation ha lanzado un video animado especial. Dirigido por Naoki Miyahara, conocido por su trabajo en Dragon Ball Z, Dragon Ball GT y The First Slam Dunk, la animación da vida a las ilustraciones de Akira Toriyama con impresionantes detalles, texturas y colores. El video captura el crecimiento y la trayectoria de Son Goku con imágenes dinámicas.

La música del video especial fue compuesta por el mundialmente famoso Hans Zimmer, famoso por Piratas del Caribe y El Rey León. Zimmer creó una potente banda sonora orquestal que complementa la obra de Toriyama, aportando profundidad y emoción a la aventura de Goku. Zimmer expresó su emoción al ver el video terminado y compartió un mensaje para los fans de Dragon Ball de todo el mundo.

El famoso manga japonés, Dragon Ball

Dragon Ball es un famoso manga japonés creado por Akira Toriyama. Fue publicado originalmente por Shueisha en la Weekly Shonen Jump de 1984 a 1995.

Dragon Ball Súper Patrulla Japón

La historia fue adaptada a varias series de anime populares. Se puede ver el Dragon Ball original, junto con sus secuelas y spin-offs: Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Súper y Dragon Ball Daima en Crunchyroll .

Historia de Dragon Ball Daima

La historia sigue a Goku y sus amigos, quienes han sido reducidos a un tamaño pequeño por una conspiración y deben embarcarse en un nuevo mundo para resolverla. La serie también desarrolla los misterios de la cosmovisión de Dragon Ball y presenta grandes aventuras y acción intensa en un mundo desconocido y misterioso.