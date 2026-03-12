Colón presentó oficialmente sus camisetas titular y suplente para 2026

Colón mostró la nueva camiseta KDY en una gala realizada en el predio 4 de Junio, con la presencia de dirigentes, jugadores y cuerpo técnico

Colón presentó este jueves por la tarde su nueva camiseta para la temporada 2026 de la Primera Nacional , en un evento que se realizó en el Predio 4 de Junio y que contó con la presencia de dirigentes, futbolistas y miembros del cuerpo técnico.

La presentación comenzó con los mensajes institucionales del director deportivo Diego Colotto y del presidente José Alonso, quienes destacaron la importancia del nuevo diseño que acompañará al equipo durante la temporada.

El nuevo diseño en Colón

Posteriormente llegó el momento más esperado de la jornada, cuando los jugadores del plantel salieron a escena para mostrar la flamante indumentaria de la marca KDY. La camiseta titular mantiene la tradicional combinación rojinegra que identifica al Sabalero —la histórica sangre y luto— aunque presenta algunos detalles renovados en el diseño, que le dan un formato actualizado sin perder la esencia del club.

José Alonso en la presentación de nuestra nueva piel. #ColonDePie ♥ pic.twitter.com/fK4fZpphJw — Club Atlético Colón (@ColonOficial) March 12, 2026

En cuanto a la camiseta suplente, el modelo elegido es blanco con vivos negros, una variante clásica dentro del repertorio de indumentaria sabalera y que acompañará al equipo cuando deba actuar fuera de casa.

La presentación llegó después de varios días de expectativa generada en redes sociales, donde el club fue dejando pistas hasta concretar la oficialización de la nueva piel que vestirá Colón durante la temporada 2026.