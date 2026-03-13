Uno Santa Fe | Información General | Medio Oriente

Guerra en Medio Oriente: el petróleo sigue al filo de los US$100

La tensión en los mercados no cede debido al recrudecimiento del conflicto

13 de marzo 2026 · 09:45hs
El barril de Brent regresó a la zona de los US$100.  

gentileza

El barril de Brent regresó a la zona de los US$100.

 

El precio del barril de petróleo sigue a un paso de volver a quebrar los US$100 dólares, debido a que no ceden las acciones bélicas en Medio Oriente.

Las bajas circunstanciales de principio de semana se borraron en las últimas horas y por el momento no hay señales de un cambio de tendencia.

La persistencia del precio del crudo Brent en este rango pone más presión sobre las petroleras locales y no se descarta que se produzcan nuevos ajustes en los surtidores.

Esta semana los combustibles aumentaron 6% en la Argentina tras la escala desde los US$60 dólares que tuvo el crudo en las últimas tres semanas.

Medio Oriente precio petróleo
Noticias relacionadas
¿que riesgos enfrenta argentina por su alineamiento con washington en el conflicto de medio oriente?

¿Qué riesgos enfrenta Argentina por su alineamiento con Washington en el conflicto de Medio Oriente?

El ataque de Israel con bombardeos sobre Líbano

Israel amplía su ofensiva en Líbano y aumenta la tensión regional

finalissima en suspenso: sedes en danza tras la crisis en medio oriente

Finalissima en suspenso: sedes en danza tras la crisis en Medio Oriente

Tensión con Irán y mercados en rojo: qué puede pasar con el precio del combustible en Argentina

Tensión con Irán y mercados en rojo: qué puede pasar con el precio del combustible en Argentina

Lo último

BAIC BJ30 Hybrid: el auto del año está en Nation

BAIC BJ30 Hybrid: el auto del año está en Nation

Estados Unidos afirma que el líder supremo de Irán está herido, desfigurado y escondido

Estados Unidos afirma que el líder supremo de Irán está "herido, desfigurado y escondido"

José Alonso, presidente de Colón: Vamos a mostrar con juristas y contadores cómo tomamos el club

José Alonso, presidente de Colón: "Vamos a mostrar con juristas y contadores cómo tomamos el club"

Último Momento
BAIC BJ30 Hybrid: el auto del año está en Nation

BAIC BJ30 Hybrid: el auto del año está en Nation

Estados Unidos afirma que el líder supremo de Irán está herido, desfigurado y escondido

Estados Unidos afirma que el líder supremo de Irán está "herido, desfigurado y escondido"

José Alonso, presidente de Colón: Vamos a mostrar con juristas y contadores cómo tomamos el club

José Alonso, presidente de Colón: "Vamos a mostrar con juristas y contadores cómo tomamos el club"

Continúa la disputa de la primera fecha de la Copa Túnel Subfluvial 2026

Continúa la disputa de la primera fecha de la Copa Túnel Subfluvial 2026

Comienza a rodar la bocha en el competitivo Torneo Dos Orillas

Comienza a rodar la bocha en el competitivo Torneo Dos Orillas

Ovación
Continúa la disputa de la primera fecha de la Copa Túnel Subfluvial 2026

Continúa la disputa de la primera fecha de la Copa Túnel Subfluvial 2026

Comienza a rodar la bocha en el competitivo Torneo Dos Orillas

Comienza a rodar la bocha en el competitivo Torneo Dos Orillas

Presentaron la etapa final de la Copa Federal Femenina

Presentaron la etapa final de la Copa Federal Femenina

El Quillá y Ciclón Racing juegan las revanchas pensando en semifinales

El Quillá y Ciclón Racing juegan las revanchas pensando en semifinales

José Alonso habló de todo en Colón: deudas, Neris, Picco y el futuro

José Alonso habló de todo en Colón: deudas, Neris, Picco y el futuro

Policiales
En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe