Guerra en Medio Oriente: el petróleo sigue al filo de los US$100

La tensión en los mercados no cede debido al recrudecimiento del conflicto

El barril de Brent regresó a la zona de los US$100.

El precio del barril de petróleo sigue a un paso de volver a quebrar los US$100 dólares , debido a que no ceden las acciones bélicas en Medio Oriente.

Las bajas circunstanciales de principio de semana se borraron en las últimas horas y por el momento no hay señales de un cambio de tendencia.

La persistencia del precio del crudo Brent en este rango pone más presión sobre las petroleras locales y no se descarta que se produzcan nuevos ajustes en los surtidores.

Esta semana los combustibles aumentaron 6% en la Argentina tras la escala desde los US$60 dólares que tuvo el crudo en las últimas tres semanas.