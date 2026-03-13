El precio del barril de petróleo sigue a un paso de volver a quebrar los US$100 dólares, debido a que no ceden las acciones bélicas en Medio Oriente.
Guerra en Medio Oriente: el petróleo sigue al filo de los US$100
La tensión en los mercados no cede debido al recrudecimiento del conflicto
13 de marzo 2026 · 09:45hs
Las bajas circunstanciales de principio de semana se borraron en las últimas horas y por el momento no hay señales de un cambio de tendencia.
La persistencia del precio del crudo Brent en este rango pone más presión sobre las petroleras locales y no se descarta que se produzcan nuevos ajustes en los surtidores.
Esta semana los combustibles aumentaron 6% en la Argentina tras la escala desde los US$60 dólares que tuvo el crudo en las últimas tres semanas.