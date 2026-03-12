Ajuste en casa: cómo cambian los consumos las familias para sobrevivir a la inflación

La economista Agustina Huespe analizó en Mañana UNO la situación financiera de los hogares y explicó por qué aumentan las deudas, qué gastos pesan más en el presupuesto familiar y cuándo podría empezar a sentirse una mejora en el bolsillo

Los aumentos preocupan a las familias que se endeudan para poder llegar a fin de mes

El endeudamiento de las familias argentinas se convirtió en uno de los temas económicos más preocupantes del último tiempo. El aumento de los niveles de morosidad , la dificultad para llegar a fin de mes y el peso creciente de los gastos fijos están golpeando cada vez más fuerte a los hogares.

Sobre este escenario habló la economista Agustina Huespe , quien fue entrevistada en el programa Mañana UNO , conducido por Fabián Acosta por UNO 106.3 .

La especialista explicó que el problema surge cuando los ingresos ya no alcanzan para cubrir todos los gastos mensuales y las familias deben priorizar qué pagar.

Por qué crece el endeudamiento de las familias

Según Huespe, la dinámica económica de los hogares funciona de forma similar a la de un país: ingresos y gastos deben mantenerse en equilibrio, pero cuando eso no sucede aparecen las deudas.

“Las familias tienen gastos fijos que no pueden dejar de pagar, como luz, gas, alquiler o expensas. Cuando el ingreso no alcanza, empiezan a postergar otros pagos o entran en morosidad con créditos o tarjetas”, explicó.

En ese sentido, señaló que muchos hogares priorizan cubrir las necesidades básicas antes que cumplir con obligaciones financieras.

“Cuando no se llega a fin de mes, lo primero que se paga son los servicios o el alquiler. Los créditos o las deudas bancarias suelen quedar en un segundo plano”, indicó.

Cuáles son los gastos que más pesan en el presupuesto familiar

La economista detalló que hoy los servicios públicos se convirtieron en uno de los gastos que más presionan sobre el presupuesto mensual de los hogares.

A esto se suman:

Alquileres

Alimentos

Transporte

Tarifas de servicios

Muchos de estos rubros, explicó, subieron por encima del promedio de la inflación, lo que dificulta planificar el gasto mensual.

El debate por el consumo de alimentos

En las últimas semanas se generó polémica por declaraciones del economista Fernando Marull, quien sostuvo que los argentinos podrían recortar gastos en alimentos.

Huespe aclaró que la idea no implica dejar de comer, sino sustituir productos más caros por otros más económicos.

“Lo que suele suceder es que las familias cambian ciertos alimentos por otros más baratos. Por ejemplo, reemplazar carne por otros productos o elegir marcas más económicas”, explicó.

Sin embargo, advirtió que no es una solución ideal desde el punto de vista nutricional, pero muchas veces se convierte en una estrategia para poder cumplir con otras obligaciones.

Inflación y factores internacionales

La economista también se refirió al impacto de la inflación en el endeudamiento de los hogares. El último dato del Instituto Nacional de Estadística y Censos mostró un índice cercano al 3% mensual, por encima de lo que esperaba el Gobierno.

Además, advirtió que existen factores internacionales que pueden afectar los precios, como los conflictos en Medio Oriente que influyen en el valor del petróleo y, en consecuencia, en combustibles y transporte.

Qué pueden hacer las familias para evitar caer en deudas

Ante este escenario, Huespe sostuvo que las opciones siempre son dos: aumentar ingresos o reducir gastos. Cuando el ingreso no puede crecer, la única alternativa es reorganizar el presupuesto.

Entre las recomendaciones principales mencionó:

Priorizar los gastos esenciales

Reducir consumos variables

Evitar endeudarse en exceso

Generar un pequeño fondo de ahorro cuando sea posible

“En los meses en los que el ingreso alcanza un poco más, lo ideal es destinar una parte al ahorro o fondo de emergencia para afrontar momentos difíciles”, señaló.

Cuándo podría mejorar la situación económica

De acuerdo con la economista, 2026 todavía será un año de ajuste para muchas familias argentinas. La recuperación económica podría sentirse con mayor claridad recién más adelante.

“Hay un efecto retraso entre los indicadores económicos y lo que realmente se siente en el bolsillo. La actividad va a tardar en recomponerse y eso puede llevar tiempo”, explicó.

Incluso estimó que una mejora más visible en la economía cotidiana podría comenzar a sentirse hacia 2027, siempre que las variables macroeconómicas logren estabilizarse.

