¿Por qué se arma el arbolito de Navidad este lunes 8 de diciembre?

La tradición de armar el árbol el 8 de diciembre tiene un origen religioso y simbólico que se mantiene desde hace siglos.

8 de diciembre 2025 · 09:15hs
Por qué se arma el árbol el 8 de diciembre

Por qué se arma el árbol el 8 de diciembre

Cada diciembre, en miles de hogares argentinos llega el ritual más clásico de las fiestas: armar el arbolito el día 8. Aunque muchos lo hacen por costumbre, la fecha tiene un trasfondo religioso y cultural que explica por qué se transformó en parte de nuestra identidad navideña.

¿Por qué se arma el arbolito de Navidad el 8 de diciembre?

El motivo principal es que el 8 de diciembre coincide con la celebración de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, una festividad católica que se volvió referencia en varios países de tradición cristiana. Con el tiempo, la Iglesia promovió este día como inicio del período navideño, y el armado del árbol quedó asociado simbólicamente a esa fecha.

Qué representa el arbolito

Más allá de la fecha, el árbol de Navidad tiene una carga simbólica muy fuerte en distintas culturas:

  • Vida y renovación, por su origen en los pinos siempre verdes.
  • Luz, representada por las guirnaldas que iluminan el hogar.
  • Esperanza, a través de su decoración colorida.
  • Unión familiar, porque su armado es una actividad compartida.
  • Espiritualidad, por la estrella que suele ubicarse en la punta.

En sus orígenes, esta tradición surge de antiguos pueblos nórdicos que decoraban árboles en invierno para celebrar el renacimiento del sol. Con el tiempo, el cristianismo incorporó esta práctica y la adaptó a sus propios significados.

Colón mueve su tablero en Buenos Aires: la dirigencia busca destrabar la economía y abrir el camino a los refuerzos

Tiros en Guadalupe Oeste: detuvieron a un hombre de 78 años con una escopeta y 78 balas

Asesinaron a un joven de 19 años a la salida de una fiesta y detuvieron a un presunto homicida de 18

Créditos Nido: más de 44.000 santafesinos participarán de un nuevo sorteo

Cronograma de trámites y actividades deportivas: propuestas de la Municipalidad en las vecinales en diciembre

El Roque Otrino de Colón fue escenario de una noche a puro boxeo

Arrancaron los octavos de final del Torneo Regional Amateur

La Natividad -La Dolfina se adjudicó el 132° Abierto Argentino de Polo

Peñarol ganó la Promoción y consiguió el retorno a Primera A

Gimnasia y Estudiantes definen al finalista en un clásico platense cargado de historia

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: Tengo que resolver algunas cositas

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

