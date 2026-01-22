Uno Santa Fe | Información General | Quini 6

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante millonario que se pone en juego el domingo

Mientras que las principales modalidades no tuvieron ganadores, en el Siempre Sale hubo catorce apostadores que obtuvieron más de 21 millones de pesos

22 de enero 2026 · 09:11hs
Resultados del Quini 6 del día miércoles 21 de enero

Resultados del Quini 6 del día miércoles 21 de enero

Este miércoles 22 de enero se realizó el sorteo 3.341 del Quini 6, donde los pozos Tradicional, La Segunda y Revancha quedaron vacantes. Sin embargo, el Siempre Sale tuvo 14 ganadores que, tras concretar cinco aciertos, se llevaron más de 21 millones de pesos cada uno.

La próxima edición de la Lotería de Santa Fe se llevará a cabo el domingo 26 de enero a las 21.15, donde el pozo acumulado que se pondrá en juego será de $13.350.000.000.

Aquellos que deseen participar del próximo sorteo, deben realizar sus jugadas en las plataformas digitales habilitadas o agencias oficiales.

A continuación, los resultados:

►Tradicional

Números sorteados: 11 - 17 - 31 - 18 - 14 - 08

El pozo quedó vacante con más de $ 5.512 millones.

►La Segunda

Números sorteados: 42 - 01 - 20 - 32 - 07 - 21

El pozo quedó vacante con más de $ 993 millones.

►Revancha

Números sorteados: 35 - 37 - 43 - 00 - 38 - 33

El pozo quedó vacante con más de $ 5.047 millones.

►Siempre Sale

Números sorteados: 08 - 06 - 40 - 31 - 33 - 27

Hubo 14 ganador, con 5 aciertos, que se llevará más de $ 21 millones.

►Pozo extra

2.372 ganadores, que recibirán $65.345,70.

Cuánto le saca Arca al ganador del Quini 6

Para saber cuál es el monto que le quita el Arca en concepto de impuestos al ganador del Quini 6, hay que realizar un cálculo en dos pasos. Primero, hay que calcular cuál es el 90 % del total del premio, ya que la carga impositiva no se aplica sobre el 100 %, porque ese 10 % responde a costos operativos o márgenes internos que no se consideran parte de la ganancia efectiva.

Entonces, de ese 90 % de la totalidad del premio se calcula un 31 %. Esta será la carga impositiva que se aplica sobre los premios ganadores de juegos de azar como loterías, quinielas, rifas o sorteos.

>>Leer más: Guía para los ganadores del Quini 6: cómo se cobra el premio

El nacimiento del Quini 6

Si bien el fanatismo es nacional, el Quini 6 es un juego creado en Santa Fe.

La lotería de Santa Fe fue creada en 1938 en el marco de un plan general de creación de hospitales y organización de la asistencia social. El primer sorteo se realizó el 7 de octubre de 1938 a través de un extracto de la lotería nacional. El 31 de julio de 1988 se lanzó un “nuevo juego" denominado Quini 6. En este juego se proponía algo inédito: los sorteos serían televisados en directo.

>>Leer más: Quini 6: el ranking de las localidades más timberas de la provincia

El primer sorteo del Quini 6 se hizo el 7 de agosto de ese año. Los primeros números del Quini 6 fueron el 03, 04, 05, 13, 23 y 26. Nadie los eligió.

Hubo que esperar cuatro sorteos para conseguir a un apostador que lograra seis aciertos. El primer ganador se registró el 28 de agosto de 1988. Los números afortunados fueron 01, 05, 08, 18, 22 y 30.

En principio, se podía elegir entre apenas 30 números. Muchos optaban por las fechas de nacimiento de familiares o aniversarios. A medida que pasaron los años, se fueron sumando números y se estiraron hasta los actuales 46.

¿Cómo se juega al Quini 6?

Jugar al Quini 6 es muy fácil. Cada apostador elige seis números sobre un total de 46 que van del 0 al 45 inclusive. Debe, además, elegir una modalidad (hay varias). El agenciero carga los datos al sistema y le entrega un ticket al apostador, que debe esperar al día del sorteo para saber cuántos números acertó.

El premio dependerá del número de aciertos, la modalidad que haya elegido y cuántas otras personas hayan acertado.

Hay varias modalidades del Quini 6. Además, más allá del sorteo Tradicional (hay que acertar los seis números) se fueron incorporando diferentes modalidades, como La Segunda del Quini (otra tanda de seis números). En tanto que el sorteo Revancha solo ganan las personas que logran seis aciertos y si nadie gana el pozo se acumula. En contraste, en la modalidad Siempre Sale, como su nombre lo indica, siempre hay un ganador. Si nadie obtiene seis aciertos, entonces se entrega a quien haya tenido cinco.

Unos años después se incorporó un premio estímulo para el agenciero que vendiera el boleto ganador.

Más allá de las variantes, el corazón del juego no cambia: quien apuesta quiere volverse millonario.

¿Cuántas chances hay de ganar el Quini 6?

La pregunta del millón (o más, de pesos) es: ¿cuántas probabilidades hay de ganar el Quini 6?

El economista Federico Alonso intentó ofrecer una respuesta en la red social X, antes Twitter. Contó que, en respuesta a la consulta de un amigo, hizo un análisis matemático de cuántas chances hay de volverse millonario. Según el experto, la probabilidad de ganar el Quini 6 es de 1 en 9.366.819.

Quini 6 vacante pozo Siempre Sale
Noticias relacionadas
Resultados del Quini 6 del domingo 18 de enero

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $380 millones en el Siempre Sale

quini 6: hubo un solo ganador en el siempre sale y se lleva $383 millones

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale y se lleva $383 millones

Resultados del Quini 6 del día miércoles 14 de enero

Quini 6 vacante: de cuánto será el pozo acumulado que se pone en el domingo

quini 6 vacante: el pozo acumulado ya esta en 11.500 millones de pesos

Quini 6 vacante: el pozo acumulado ya está en 11.500 millones de pesos

Lo último

Murió un joven motociclista de 22 años tras chocar contra un auto estacionado en Aristóbulo del Valle

Murió un joven motociclista de 22 años tras chocar contra un auto estacionado en Aristóbulo del Valle

Preocupa el bajo cumplimiento de la Revisión Técnica Obligatoria en Santa Fe: cayó hasta un 35% la asistencia a los talleres

Preocupa el bajo cumplimiento de la Revisión Técnica Obligatoria en Santa Fe: cayó hasta un 35% la asistencia a los talleres

Gimnasia de Mendoza vuelve a Primera y estrena escenario ante Central Córdoba

Gimnasia de Mendoza vuelve a Primera y estrena escenario ante Central Córdoba

Último Momento
Murió un joven motociclista de 22 años tras chocar contra un auto estacionado en Aristóbulo del Valle

Murió un joven motociclista de 22 años tras chocar contra un auto estacionado en Aristóbulo del Valle

Preocupa el bajo cumplimiento de la Revisión Técnica Obligatoria en Santa Fe: cayó hasta un 35% la asistencia a los talleres

Preocupa el bajo cumplimiento de la Revisión Técnica Obligatoria en Santa Fe: cayó hasta un 35% la asistencia a los talleres

Gimnasia de Mendoza vuelve a Primera y estrena escenario ante Central Córdoba

Gimnasia de Mendoza vuelve a Primera y estrena escenario ante Central Córdoba

Instituto abre el Apertura ante Vélez con ilusiones renovadas en Alta Córdoba

Instituto abre el Apertura ante Vélez con ilusiones renovadas en Alta Córdoba

Julián Marcioni: Colón es un club grande y siempre candidato al ascenso

Julián Marcioni: "Colón es un club grande y siempre candidato al ascenso"

Ovación
Unión, a un paso de cerrar la llegada de un volante ofensivo

Unión, a un paso de cerrar la llegada de un volante ofensivo

El Matador jugará el domingo la revancha por el Regional Amateur

El Matador jugará el domingo la revancha por el Regional Amateur

Prefectura realizará controles en la Maratón Santa Fe-Coronda

Prefectura realizará controles en la Maratón Santa Fe-Coronda

Los Pumas 7s tienen plantel confirmado para Perth y Singapur

Los Pumas 7's tienen plantel confirmado para Perth y Singapur

Comienza la Copa Federación con cuatro representantes santafesinos

Comienza la Copa Federación con cuatro representantes santafesinos

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"