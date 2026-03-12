Colón mostró la nueva camiseta para la temporada 2026 en redes

Colón mostró en redes sociales la flamante indumentaria titular que utilizará en la Primera Nacional. Se estrenará este sábado ante Acassuso

A través de una producción especial difundida en sus redes sociales, Colón mostró oficialmente su nueva camiseta titular para la temporada 2026 en la Primera Nacional . Durante los últimos días, el club fue generando expectativa con distintas pistas en redes, hasta que este jueves se reveló el diseño.

Un diseño con esencia tradicional en Colón

La flamante indumentaria mantiene un estilo clásico y fiel a la identidad rojinegra, algo que suele ser muy valorado por los simpatizantes sabaleros cada vez que se presenta una nueva piel”del equipo.

Es identidad, es historia, es Colón. ♥



Nueva piel sabalera 2026.



Como ocurre en cada lanzamiento, la expectativa fue grande entre los fanáticos, que rápidamente reaccionaron en redes sociales al conocer el modelo que vestirá el plantel durante la temporada.

Estreno ante Acassuso

Los hinchas no tendrán que esperar demasiado para verla en acción. La nueva camiseta se estrenará este sábado, cuando Colón reciba a Acassuso por la 5ª fecha de la zona A de la Primera Nacional, en el estadio Brigadier López. De esta manera, el Sabalero sumará un nuevo capítulo a su historia con una camiseta que busca combinar tradición e identidad, justo en un momento en el que el equipo intenta afirmarse en la lucha por el ascenso.