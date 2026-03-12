Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón mostró la nueva camiseta para la temporada 2026 en redes

Colón mostró en redes sociales la flamante indumentaria titular que utilizará en la Primera Nacional. Se estrenará este sábado ante Acassuso

Ovación

Por Ovación

12 de marzo 2026 · 18:24hs
Colón mostró la nueva camiseta para la temporada 2026 en redes

Prensa Colón

A través de una producción especial difundida en sus redes sociales, Colón mostró oficialmente su nueva camiseta titular para la temporada 2026 en la Primera Nacional. Durante los últimos días, el club fue generando expectativa con distintas pistas en redes, hasta que este jueves se reveló el diseño.

• LEER MÁS: A 26 años del histórico 4-0 de Colón a Unión en el Brigadier López

Un diseño con esencia tradicional en Colón

La flamante indumentaria mantiene un estilo clásico y fiel a la identidad rojinegra, algo que suele ser muy valorado por los simpatizantes sabaleros cada vez que se presenta una nueva piel”del equipo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColonOficial/status/2032183578830713094&partner=&hide_thread=false

Como ocurre en cada lanzamiento, la expectativa fue grande entre los fanáticos, que rápidamente reaccionaron en redes sociales al conocer el modelo que vestirá el plantel durante la temporada.

• LEER MÁS: Medrán mueve piezas en Colón y mantiene incógnitas para recibir a Acassuso

Estreno ante Acassuso

Los hinchas no tendrán que esperar demasiado para verla en acción. La nueva camiseta se estrenará este sábado, cuando Colón reciba a Acassuso por la 5ª fecha de la zona A de la Primera Nacional, en el estadio Brigadier López. De esta manera, el Sabalero sumará un nuevo capítulo a su historia con una camiseta que busca combinar tradición e identidad, justo en un momento en el que el equipo intenta afirmarse en la lucha por el ascenso.

Colón camiseta Acassuso
Noticias relacionadas
colon presento oficialmente sus camisetas titular y suplente para 2026

Colón presentó oficialmente sus camisetas titular y suplente para 2026

a 26 anos del historico 4-0 de colon a union en el brigadier lopez

A 26 años del histórico 4-0 de Colón a Unión en el Brigadier López

¿sera determinante para ezequiel medran el duelo ante acassuso?

¿Será determinante para Ezequiel Medrán el duelo ante Acassuso?

colon se juega una parada clave para seguir sonando con la permanencia

Colón se juega una parada clave para seguir soñando con la permanencia

Lo último

Medrán: Es entendible la ansiedad, pero esto es largo y comenzamos con autoridad

Medrán: "Es entendible la ansiedad, pero esto es largo y comenzamos con autoridad"

José Alonso habló de todo en Colón: deudas, Neris, Picco y el futuro

José Alonso habló de todo en Colón: deudas, Neris, Picco y el futuro

Hospital Iturraspe: el municipio regularizó todo el entorno con los carribares y prohibió nuevos asentamientos

Hospital Iturraspe: el municipio regularizó todo el entorno con los carribares y prohibió nuevos asentamientos

Último Momento
Medrán: Es entendible la ansiedad, pero esto es largo y comenzamos con autoridad

Medrán: "Es entendible la ansiedad, pero esto es largo y comenzamos con autoridad"

José Alonso habló de todo en Colón: deudas, Neris, Picco y el futuro

José Alonso habló de todo en Colón: deudas, Neris, Picco y el futuro

Hospital Iturraspe: el municipio regularizó todo el entorno con los carribares y prohibió nuevos asentamientos

Hospital Iturraspe: el municipio regularizó todo el entorno con los carribares y prohibió nuevos asentamientos

Comerciantes de Aristóbulo del Valle advierten caída del consumo y locales vacíos: Se ven más carteles de alquiler

Comerciantes de Aristóbulo del Valle advierten caída del consumo y locales vacíos: "Se ven más carteles de alquiler"

Colón presentó oficialmente sus camisetas titular y suplente para 2026

Colón presentó oficialmente sus camisetas titular y suplente para 2026

Ovación
Colón presentó oficialmente sus camisetas titular y suplente para 2026

Colón presentó oficialmente sus camisetas titular y suplente para 2026

Roberto Passucci por UNO 106.3: Unión se va a encontrar con un Boca más consolidado

Roberto Passucci por UNO 106.3: "Unión se va a encontrar con un Boca más consolidado"

Colón mostró la nueva camiseta para la temporada 2026 en redes

Colón mostró la nueva camiseta para la temporada 2026 en redes

Unión tiene al jugador que más remata al arco en la Liga Profesional

Unión tiene al jugador que más remata al arco en la Liga Profesional

¿Será determinante para Ezequiel Medrán el duelo ante Acassuso?

¿Será determinante para Ezequiel Medrán el duelo ante Acassuso?

Policiales
Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Tirame, apretá el gatillo: el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

"Tirame, apretá el gatillo": el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe