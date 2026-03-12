Comerciantes de Aristóbulo del Valle advierten caída del consumo y locales vacíos: "Se ven más carteles de alquiler"

Desde la Asociación que nuclea a los negocios de la avenida señalaron que las ventas bajaron desde septiembre y que algunos locales tardan más en alquilarse.

Comerciantes de la avenida Avenida Aristóbulo del Valle , uno de los principales corredores comerciales de la ciudad de Santa Fe, expresaron preocupación por la caída del consumo y el cierre de algunos locales durante los últimos meses.

El integrante de la Asociación de Comerciantes de la avenida, Marcelo Viletti, explicó en diálogo con La Radio de UNO que desde septiembre y octubre comenzaron a notar una merma en las ventas que impactó en la actividad comercial del sector.

Según indicó, la situación se refleja en la presencia de locales vacíos que, hasta hace poco tiempo, se alquilaban rápidamente. “Este año se está viendo que los espacios tardan más en ocuparse y hay más carteles de alquiler”, señaló.

comercio venta aristobulo Gente realizando compras en Av. Aristóbulo del Valle. José Busiemi

Menos consumo y costos en alza

De acuerdo con Viletti, el escenario actual responde a una combinación de factores. Entre ellos mencionó la reducción del consumo, el costo de los alquileres comerciales y el incremento en los servicios como luz, agua y gas, que elevan la estructura de gastos de los comerciantes.

En ese contexto, explicó que quienes analizan abrir un negocio o mudarse a un nuevo local ahora evalúan con mayor cautela la inversión. “El comerciante hace más números antes de decidirse”, resumió.

Aun así, aclaró que el fenómeno de locales vacíos también coincide con una etapa del año en la que suelen renegociarse contratos de alquiler. Enero y febrero, explicó, son meses de cambios y renovaciones, aunque en esta ocasión el proceso se percibe más lento.

El desafío del comercio online

Otro de los factores que inciden en el comportamiento del mercado es el avance de las ventas digitales y la llegada de nuevas plataformas comerciales.

En ese sentido, Viletti explicó que el perfil del consumidor está cambiando y que muchos clientes optan por comprar directamente a través de internet, incluso en plataformas internacionales.

compras fiestas 2025 aristobulo Gente realizando compras en locales de Av. Aristóbulo del Valle. José Busiemi/UNO Santa Fe

Frente a este escenario, desde la entidad comercial impulsan capacitaciones para que los comerciantes incorporen herramientas de venta online y adapten sus negocios a las nuevas tendencias. Según explicó, el comercio digital ya no puede considerarse un complemento, sino una extensión del negocio tradicional.

“Hoy la relación entre ventas online y presenciales está mucho más equilibrada que antes”, señaló, y agregó que algunos locales ya registran una proporción cercana al 60% de ventas físicas y 40% digitales.

Impacto desigual según el rubro

El referente comercial también remarcó que el impacto no es igual para todos los sectores. Mientras algunos rubros vinculados a la tecnología o la electrónica mantienen un buen nivel de ventas, otros, como la indumentaria, enfrentan mayores dificultades.

En ese punto, la apertura de importaciones y la competencia con productos del exterior también influyen en la dinámica comercial.

Sin embargo, Viletti sostuvo que el comercio local conserva ventajas importantes, como la atención personalizada y la posibilidad de ver o probar los productos antes de comprarlos.

Un corredor comercial clave

A pesar del contexto económico, desde la asociación destacan que la Avenida Aristóbulo del Valle sigue siendo uno de los polos comerciales más activos de la ciudad.

Actualmente, estiman que existen entre 10 y 12 locales vacíos, una cifra que varía semana a semana según se concreten nuevos alquileres.

El corredor comercial se extiende a lo largo de unos ocho kilómetros y reúne más de 700 comercios, lo que lo convierte en uno de los principales motores de empleo del sector en la capital santafesina.

Además, desde la entidad remarcan que la avenida continúa recibiendo visitantes de distintas localidades del área metropolitana e incluso de la ciudad de Paraná, lo que ayuda a sostener la actividad.

“Es un centro comercial para todos los bolsillos”, aseguró Viletti, al tiempo que invitó a los vecinos a recorrer la avenida y apostar por el comercio local.