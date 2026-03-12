Qué se juega Ezequiel Medrán en Colón en el choque ante Acassuso

Colón recibirá el sábado a las 20 al líder del torneo por la fecha 5 de la Primera Nacional. El equipo todavía no logra despegar y el margen del entrenador empieza a achicarse.

El próximo compromiso aparece como una prueba fuerte para Colón . Este sábado desde las 20, el Sabalero recibirá al líder Acassuso en el estadio Estadio Brigadier General Estanislao López, en el marco de la fecha 5 del torneo de la Primera Nacional.

El partido llega en un contexto especial para el equipo que dirige Ezequiel Medrán, ya que más allá de que recién comienza el campeonato, Colón todavía no logra despegar en lo futbolístico y la paciencia comienza a ponerse a prueba.

Colón, un equipo que todavía no arranca

El conjunto rojinegro suma dos empates consecutivos. Primero igualó sin goles ante Central Norte en Salta, en un encuentro donde prácticamente no generó situaciones de gol, y luego empató ante Ferro, en un partido en el que debió remar desde atrás.

En ese último encuentro, el equipo mostró una mejora desde lo anímico, ya que nunca se resignó y fue a buscar la igualdad hasta conseguirla. Sin embargo, desde el juego todavía no aparecen señales claras de un equipo dominante ni protagonista.

De hecho, más allá de algunos pasajes positivos —especialmente el primer tiempo frente a Deportivo Madryn—, Colón aún no logra traducir en el campo lo que se esperaba de un plantel armado con la ilusión de pelear arriba.

El peso de los antecedentes

La situación también se analiza teniendo en cuenta el cierre del 2025. En aquel tramo final del campeonato, el equipo dirigido por Medrán apenas consiguió una victoria, que fue frente a Defensores Unidos en Santa Fe, un rival que ya estaba descendido.

En total, el actual ciclo del entrenador registra 10 partidos dirigidos con un saldo de dos triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas. Números que arrojan una efectividad del 33,33%, con cinco goles a favor y ocho en contra.

Respaldo dirigencial, pero con presión

Puertas adentro, Medrán mantiene el respaldo de la dirigencia y del director deportivo Diego Colotto. Sin embargo, como suele ocurrir en el fútbol argentino, los resultados mandan y el margen de espera no suele ser demasiado amplio.

Incluso, en el entorno del club ya se menciona que Colotto tendría en carpeta a un posible reemplazante en caso de que el equipo no termine de reaccionar en las próximas fechas.

Un partido que puede marcar el clima

El duelo ante Acassuso también puede influir en el ánimo de los hinchas. Colón es uno de los clubes más grandes de la categoría y el objetivo del ascenso aparece como una obligación más que como un deseo.

Por eso, una victoria permitiría traer tranquilidad y empezar a encaminar el proyecto deportivo. En cambio, otro resultado adverso o una actuación pobre podrían generar cuestionamientos desde las tribunas.

El escenario está planteado: ante el líder del campeonato, Colón tendrá una oportunidad importante para mostrar carácter y comenzar a construir el camino que todos en Santa Fe esperan, mientras el futuro de Medrán empieza a jugarse partido a partido.