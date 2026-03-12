Uno Santa Fe | Colón | Colón

Medrán: "Es entendible la ansiedad en Colón, pero esto es largo y comenzamos con autoridad"

El DT de Colón, Ezequiel Medrán, analizó a Acassuso y remarcó la necesidad de plasmar el crecimiento con resultados

12 de marzo 2026 · 20:31hs
Medrán: Es entendible la ansiedad en Colón, pero esto es largo y comenzamos con autoridad

Luego de la presentación de la nueva indumentaria de Colón llevada a cabo este jueves por la tarde en el predio 4 de Junio, el entrenador Ezequiel Medrán ya puso el foco en el compromiso del sábado ante Acassuso por la zona A de la Primera Nacional.

El técnico valoró el presente del rival, que llega como uno de los equipos destacados del inicio del torneo. “Acassuso tiene una base del ascenso y buenas condiciones. Hay un entendimiento por la continuidad del trabajo, por eso nosotros tenemos que encontrar la forma de superarlos, siendo confiables antes que nada”, explicó.

La búsqueda de sociedades en Colón

Medrán también hizo hincapié en el proceso de construcción que atraviesa su equipo y en la necesidad de consolidar conexiones dentro del campo. “Estamos buscando potenciar las sociedades que venimos trabajando. Con el tiempo van a fluir”, sostuvo.

El entrenador reconoció que el equipo mostró pasajes interesantes en lo que va del campeonato, aunque todavía falta reflejarlo en el marcador. “Es entendible la ansiedad, pero es largo y comenzamos con mucha autoridad, en Salta fuimos sólidos aunque nos faltó claridad y ante Ferro, que va a pelear arriba, lo superamos pero no pudimos plasmarlo en el resultado”, analizó.

En ese sentido, remarcó la importancia del próximo compromiso. “Uno quiere reflejar el crecimiento con resultados y el sábado tenemos una linda posibilidad ante el puntero”.

Para el DT sabalero, la clave en una categoría tan exigente como la Primera Nacional está en la eficacia. “Hay que ser decisivos y entender los momentos del partido. En este proceso de construcción hay que saber manejar esas situaciones y ser oportunistas, porque eso es lo que pide la categoría y lo que termina marcando la diferencia”, explicó.

Un rival que llega en alza

Medrán no ocultó su respeto por el presente de Acassuso. “Viene muy bien, ganó los tres partidos y tiene continuidad. Es un equipo que responde bien, por eso será una buena medida para nosotros”, indicó.

finalmente, el entrenador se refirió al estado físico de Nicolás Allende, quien arrastra una molestia. “Lo estamos evaluando porque tuvo un problema en la semana”, concluyó.

