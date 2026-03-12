Uno Santa Fe | Santa Fe | Hospital Iturraspe

Hospital Iturraspe: el municipio regularizó todo el entorno con los carribares y prohibió nuevos asentamientos

Se habilitó un corredor exclusivo para emergencias y se censó a los 14 carribares que ahora contarán con servicios de luz y agua regularizados.

12 de marzo 2026 · 20:13hs
La Municipalidad de Santa Fe continúa con el plan de ordenamiento y puesta en valor en las inmediaciones del nuevo Hospital Iturraspe, un sector de alta afluencia que requería una intervención inmediata para mejorar la convivencia urbana. Tras completar las tareas de señalización y adecuación del ingreso principal, personal municipal finalizó recientemente la segunda fase del proyecto, centrada en la recuperación del playón de estacionamiento general.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral que abarca desde la fluidez del transporte de emergencia hasta la mejora de las condiciones laborales de los emprendedores de la zona.

Sobre los motivos que impulsaron estas obras, el intendente Juan Pablo Poletti explicó que se trabajó de manera articulada con los directivos y el consejo de administración del hospital para dar respuesta a problemas históricos de funcionamiento. Al respecto, el mandatario contó: “Escuchamos todas las cuestiones problemáticas que tenía el hospital; no podía salir la ambulancia ante una emergencia porque había doble estacionamiento o estaba ocupada la vereda, por lo que teníamos muchísimos problemas de convivencia". En ese sentido, Poletti remarcó que "este 2026 decidimos tomar la problemática de la plaza y el entorno, empezando por ordenar el estacionamiento que estaba totalmente colapsado".

Detalles técnicos

En cuanto a los detalles técnicos de las etapas concluidas, la primera instancia consistió en la intervención sobre Gorriti, donde se instaló señalética vial y cartelería de prohibición de estacionamiento para asegurar un corredor exclusivo para ambulancias y bomberos. La segunda etapa, recientemente supervisada, se enfocó en el estabilizado pétreo de ocho cuadras en el área de estacionamiento, resolviendo los inconvenientes generados por el barro y la falta de nivelación del terreno. Estas mejoras permiten que, a partir de ahora, el ingreso y egreso de vehículos se realice de forma mucho más organizada y fluida.

Este proceso de regularización se lleva adelante con un fuerte componente de diálogo social para proteger las fuentes de trabajo existentes mientras se recupera el espacio público. En esta línea, el intendente Poletti fue tajante al señalar que ya cuentan con un censo preciso de los puestos actuales: “Lo que hicimos fue un dispositivo dialogando con ellos; se va a hacer un patio gastronómico con todas las condiciones de orden, garantizando que nadie más se enganche a la luz del hospital". Asimismo, adelantó que las próximas etapas incluirán la creación de un retardador pluvial para evitar inundaciones en el predio y la construcción de una plaza con juegos y veredas.

El proyecto también contempla un reordenamiento de los sectores gastronómicos ubicados en la zona. La subsecretaria de Descentralización, Melina Pepermans, dio detalles sobre la creación de un patio unificado para los 14 carribares censados: "Se colocó un estabilizado pétreo que les permite ordenarse en forma de peine enfrentado para generar un pasillo central con guirnaldas de luces, servicio de limpieza y cestos de basura", indicó. Luego, la funcionaria subrayó que el objetivo para este 2026 es que todos los puestos cuenten con servicios regulares de agua y luz, tras haber dialogado con las empresas provinciales para que los comerciantes puedan pagar por sus consumos.

Un ordenamiento pendiente

Los trabajadores del sector gastronómico manifestaron su conformidad con las mejoras en la infraestructura y la organización. Alejandro González, vecino y dueño de uno de los carribares, expresó que los cambios representan un beneficio directo para su actividad diaria: "Realmente está quedando lindo; antes trabajábamos con pocos recursos de agua y luz, y el tema de la lluvia era un problema porque no había desagües. Ahora, gracias a la gestión, estamos mejorando para poder trabajar y que la familia pueda venir a disfrutar de un paseo agradable", concluyó el comerciante.

Finalmente, las autoridades municipales recordaron que, con el fin de mantener el orden alcanzado, no se permitirá la instalación de nuevos puestos en el sector. Aquellas personas interesadas en emprender actividades comerciales deberán presentar sus solicitudes a través de la oficina de Economía Social de la Municipalidad.

