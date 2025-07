Residencias médicas: revalidan la mayoría de los exámenes, pero muchos deberán rendir de nuevo

El ministerio de Salud de la Nación informó que la mayoría de los graduados involucrados en los 268 exámenes sospechados de fraude no deberán volver a rendir, y anunció un nuevo mecanismo para analizar cada caso.

Lugones: “No vamos a dejar que un profesional no idóneo atienda en una guardia argentina".

En un v ideo difundido este miércoles por la noche, el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez , informaron que la mayoría de los graduados involucrados en los 268 exámenes sospechados de fraude no deberán volver a rendir , y anunció un nuevo mecanismo para analizar cada caso. Lugones señaló un caso “emblemático” en el que un aspirante usó anteojos con IA. “El sistema de salud no puede aceptar trampas”, aseveró.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mariolugones_ar/status/1950732082809905636&partner=&hide_thread=false MEDIDAS ANTE LAS IRREGULARIDADES DETECTADAS EN EL EXAMEN DE RESIDENCIAS MÉDICAS



No vamos a permitir que la salud quede en manos de profesionales que no están a la altura. Por eso, junto a Alejandro Álvarez, Subsecretario de Políticas Universitarias, establecimos criterios claros… pic.twitter.com/8RqhfTQ2cY — Mario Lugones (@Mariolugones_ar) July 31, 2025

“Hablamos de casos que se destacaron por tener puntajes inusualmente altos. En muchos de ellos la nota obtenida no se corresponde con los antecedentes académicos ni con el rendimiento histórico de sus universidades”, indicó el ministro.

Álvarez indicó que, según proyecciones preliminares, “alrededor del 45% de los 268 postulantes, egresados en su mayoría de universidades extranjeras, deberán rendir el examen de manera escrita”. Serían alrededor de 120. Advirtió que muchos provienen de universidades que “no tienen los mismos estándares ni controles de calidad que las argentinas”.

Además, precisó Lugones, analizarán “notas, promedios y antecedentes institucionales de las universidades, incluyendo los estándares internacionales, validados por la Federación Mundial de Educación Médica”.

“El sistema de salud no puede aceptar trampas”, aseveró el ministro. Y destacó, de entre los casos sospechosos, “uno que se volvió simbólico: un extranjero que obtuvo 92 puntos filmando el examen con anteojos especiales”. “Intentó robarle el lugar a un médico honesto que estudió y se preparó, no es un error técnico es fraude”, acusó y advirtió: “Y con la salud no se juega”.

“No vamos a dejar que un profesional no idóneo atienda en una guardia argentina. No podemos correr el riesgo que atiendan a nuestros hijos”, enfatizó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mariolugones_ar/status/1950647836674253248&partner=&hide_thread=false Este es el caso más simbólico de lo que ocurrió en los exámenes de residentes. La persona del video sacó 92 puntos filmando el examen con anteojos especiales, engañando no solo a un sistema, sino que le quiso robar el lugar a un médico honesto que estudió y se preparó.



Por eso,… pic.twitter.com/LGNPxjyPwg — Mario Lugones (@Mariolugones_ar) July 30, 2025

