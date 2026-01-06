Uno Santa Fe | Información General | subsidios

Rige un nuevo sistema de Subsidios Energéticos Focalizados: qué saber para no perder el beneficio

Entró en vigencia el esquema de Subsidios Energéticos Focalizados, que reemplaza programas anteriores. Abarca luz, gas por red y garrafas, y exige estar inscripto en un nuevo registro nacional

6 de enero 2026 · 11:11hs
Desde el 1° de enero de 2026 comenzó a regir en todo el país el nuevo sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), impulsado por el gobierno nacional y que reemplaza a la anterior segmentación por niveles y al Programa Hogar. El esquema alcanza a los servicios de energía eléctrica, gas natural por red, gas propano indiluido y garrafas de gas licuado de petróleo (GLP) de 10 kilos.

Ante la puesta en marcha del nuevo régimen, la Defensoría del Pueblo de Santa Fe advirtió sobre la importancia de que la ciudadanía conozca cómo funciona el sistema, quiénes pueden acceder y cómo es el trámite de inscripción, para evitar la pérdida del beneficio en servicios públicos esenciales.

Quiénes pueden acceder

Podrán acceder a los subsidios los hogares cuyos ingresos netos totales, sumando a todos sus integrantes, sean inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar tipo 2. Según los últimos datos del Indec, ese umbral equivale a 3.771.987,09 pesos.

También podrán ser incluidos hogares que superen ese monto cuando se dé alguna de estas situaciones:

  • Presencia de una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD).
  • Percepción de una Pensión Vitalicia para Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.
  • Viviendas con Certificado Renabap.

Qué subsidios contempla el nuevo esquema

En el caso de la energía eléctrica, el beneficio consiste en un subsidio del 50% sobre el consumo base durante todo el año. El tope subsidiado será de 300 kWh en los meses de mayor consumo (enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre) y de 150 kWh en los meses templados (marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre).

Para el gas por redes (natural o propano indiluido), el subsidio será del 50% durante los meses de mayor consumo, entre mayo y septiembre, sin bonificación en los meses de baja demanda.

En cuanto a las garrafas de 10 kilos, el subsidio del 50% se aplicará como descuento directo en la compra, utilizando medios de pago virtuales. El beneficio cubre una garrafa por mes, que se amplía a dos unidades mensuales durante los meses más fríos, de mayo a septiembre.

Además, durante enero de 2026 la secretaría de Energía aplicará una bonificación extraordinaria del 25% tanto para luz como para gas, que se irá reduciendo de manera progresiva a lo largo del año.

Cómo inscribirse y quiénes deben hacerlo

Desde la Defensoría aclararon que quienes ya estaban inscriptos en el RASE no necesitan realizar nuevamente el trámite, ya que los datos migran de forma automática al nuevo registro. De todos modos, se recomienda verificar y actualizar la información cargada para evitar inconvenientes.

En cambio, las personas que utilizan garrafas o que eran beneficiarias del Programa Hogar sí deben inscribirse en el nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (Resef) para continuar recibiendo el beneficio.

La inscripción se realiza de manera online a través del sitio oficial: www.argentina.gob.ar/subsidios

Para completar el formulario se solicita:

  • Número de medidor y/o número de cliente o servicio (figura en la factura).
  • DNI vigente de los integrantes del hogar.
  • CUIL de cada persona mayor de 18 años.
  • Correo electrónico personal.
  • Información sobre ingresos familiares y servicios utilizados.

Desde la Defensoría del Pueblo recordaron que acceder a información clara y oportuna es un derecho, y que conocer las condiciones del nuevo sistema resulta clave para evitar exclusiones indebidas y garantizar el acceso equitativo a los servicios públicos.

Ante dudas o dificultades, las personas pueden acercarse a las sedes de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe o comunicarse por sus canales oficiales para recibir asesoramiento.

