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La arenga previa de Messi en la Selección que elevó dudas: "Olvidémonos de todo"

Lionel Messi dio una última arenga en la Selección Argentina que dio qué hablar tras el final del Mundial ante España

20 de julio 2026 · 16:17hs
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La arenga previa de Messi en la Selección que elevó dudas: Olvidémonos de todo

Se fue el último Mundial de Lionel Messi y con él, toda una etapa de hazañas y gloria. Hubo momentos amargos, sí, pero bajo el ala del 10 no quedó sacrificio y esfuerzo por agotar. Su último todo se cerró con la derrota de la Selección Argentina ante España. Pero antes de dicho partido, el capitán hizo una arenga singular que dejó tela para cortar.

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La última arenga de Messi en un Mundial

En algunas de las secuencias que continúan viralizándose tras la final del Mundial 2026, hay una que destacó en particular: la última arenga de Messi. No solo por ser la definitiva en la historia de las citas mundialistas sino por lo que el 10 les dijo a sus compañeros antes de salir a jugar el partido ante España.

"Vamos, muchachos, tranquilidad gente. Lo principal es que estemos tranquilos", comenzó diciendo el capitán de la Selección argentina en las puertas del vestuario rumbo al campo de juego del MetLife Stadium.

Lo que parecían unas simples palabras de aliento tomaron singularidad cuando Messi pronunció: "Olvidémonos de todo. Solo juguemos. Pensemos en jugar nomás, gente". Allí se abrieron un sinfín de especulaciones sobre a lo que se refería el 10 en cuanto a "olvidarse" de algún hecho.

El argumento que tiene fuerza es que Messi se habría referido a no darle crédito a las críticas que hicieron los españoles en la previa sobre supuestos fallos arbitrales que habían favorecido a la Seleccióm argentina en la Copa del Mundo 2026.

Aymeric Laporte había dicho antes del encuentro: "En los últimos partidos hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo, acciones que se dejan pasar", y Rodri también se le había sumado en la suspicacia. De allí habría derivado la arenga de Messi a no escuchar las críticas ni dejarse llevar, solo enfocarse en el juego que finalmente terminó siendo favorable a España.

Messi Selección Mundial
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