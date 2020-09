El periodista Gustavo Sylvestre generó una gran polémica la semana pasada cuando tildó de "cobardes" a los excombatientes de Malvinas, en su gran mayoría chicos de 18 años que fueron a pelear en 1982 contra los ingleses.

“Perdieron una guerra de forma cobarde”, aseguró el conductor, a través de un fuerte editorial al frente de su programa en el canal C5N.

El tema levantó mucha polvareda y no fueron pocos los que salieron a criticarlo por sus dichos.

Pero este miércoles el que le salió con los tapones de punta, como en su mejor época de defensor, fue el Cabezón Oscar Ruggeri, quien arremetió con todo contra el periodista por sus palabras.

“Realmente, le quiero contestar a Sylvestre. A ese maleducado, irrespetuoso, imbécil, tarado, todas las que le puedan entrar. Dice que es periodista, pero no sé qué es", comenzó con todo el exfutbolista.

“Le dijo cobarde a todos los chicos que fueron a las Malvinas, que perdieron la guerra por cobardes. No puedo creer que diga eso una persona que dice ser argentino. Qué impresentable sos, Sylvestre”, manifestó en la apertura del programa 90 Minutos de Fútbol, que se emite por Fox Sports.

“Esta semana, estos dos chicos que conozco estaban muy tristes y dolidos por lo que dijo este periodista. Ni los Derechos Humanos, ni Madres de Plaza de Mayo, ni el presidente tuvieron la delicadeza de salir a contestarle”, dijo, haciendo referencia a dos personas que conoce y estuvieron en el conflicto bélico.

“A Berni, que anoche lo escuché que fue soldado, no dijeron ninguna frase de esta barbaridad. A todos los que les tocó ir a las Malvinas, van a ser héroes para siempre, no tienen que hacer caso a dos estúpidos que no merecen ser argentinos. Los mandaron a combatir contra profesionales. Es una locura lo que hiciste Sylvestre, y no puedo creer que nadie haya dicho nada”, concluyó Ruggeri.