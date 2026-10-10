Uno Santa Fe | Santa Fe | Santo Tomé

Crece el reclamo de los vecinos de Santo Tomé por la falta de agua: Assa espera terminar la reparación del acueducto este sábado

Los trabajos se realizan en una cañería del acueducto Desvío Arijón. Las lluvias y las condiciones del terreno dificultaron las tareas. Mientras continúa la intervención, persisten los inconvenientes en el suministro y todavía no hay un horario confirmado para la normalización.

10 de octubre 2026 · 12:36hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Crece el reclamo de los vecinos de Santo Tomé por la falta de agua: Assa espera terminar la reparación del acueducto este sábado

Crece el reclamo de los vecinos de Santo Tomé por la falta de agua: Assa espera terminar la reparación del acueducto este sábado

Aguas Santafesinas (ASSA) continúa con los trabajos para reparar una cañería del acueducto Desvío Arijón que afecta el suministro de agua potable en buena parte de Santo Tomé y sectores de Sauce Viejo.

La empresa informó que logró acceder al conducto dañado con una retroexcavadora de gran porte y prevé completar la reparación durante este sábado, aunque todavía no precisó cuándo se normalizará el servicio.

La falla se encuentra en una cañería de derivación conectada a una válvula de desagüe del conducto principal, en un camino cercano al balneario Don Roque, en Sauce Viejo. Para llegar al sector afectado, los equipos debieron realizar una excavación de aproximadamente cuatro metros de profundidad y descargar el agua de la línea.

Las tareas estuvieron condicionadas por las lluvias, la humedad y las dificultades para ingresar con maquinaria al lugar. Por ese motivo, durante el viernes los trabajos avanzaron con limitaciones y se interrumpieron por razones de seguridad durante la noche. La intervención se retomó este sábado a las 6, con maquinaria de mayor porte para continuar con la excavación y la reparación.

Cómo será la normalización del servicio

Desde ASSA señalaron que esperan completar la intervención durante la jornada. Una vez reparada la cañería, será necesario realizar una prueba hidráulica para comprobar que la intervención haya sido efectiva.

Después deberá recuperarse progresivamente la presión del acueducto, los centros de distribución y las redes domiciliarias, hasta que el agua vuelva a llegar con normalidad a las viviendas.

La interrupción se extendió durante más de una jornada y generó inconvenientes para los vecinos, especialmente en los hogares cuyas reservas de agua se agotaron. La situación afecta tareas cotidianas como cocinar, higienizarse y utilizar los sanitarios.

Por su parte, la Municipalidad de Santo Tomé informó que habilitó una atención telefónica especial para situaciones prioritarias. Las personas que atraviesen una situación de extrema necesidad pueden comunicarse al 0800 555 6464 para solicitar asistencia.

Santo Tomé Assa reclamo
Noticias relacionadas
Traspaso del servicio de agua en Santo Tomé: el Concejo respaldó el pedido de ASTEOM para blindar los puestos de trabajo.

Santo Tomé: sin certezas sobre ASSA, el gremio municipal exige cláusulas de control para blindar los puestos de trabajo

El lugar en dónde sucede el desenlace fatal en la ciudad de Santo Tomé 

Tragedia vial y de violencia en Santo Tomé: un testigo presencial reveló detalles del golpe mortal a Bonacci, exdirigente de Colón

Ataque a balazos. Un joven de 23 años murió tras recibir dos disparos en Santo Tomé.

Ataque a balazos en Santo Tomé: murió un joven de 23 años y un adolescente sigue internado

Concejo de Santo Tomé. Exige al municipio la reparación urgente de colectoras deterioradas en la zona de countries.

Santo Tomé: el Concejo le exigió al municipio reparar los accesos y colectoras intransitables en zona de countries y barrios cerrados

Lo último

Crece el reclamo de los vecinos de Santo Tomé por la falta de agua: Assa espera terminar la reparación del acueducto este sábado

Crece el reclamo de los vecinos de Santo Tomé por la falta de agua: Assa espera terminar la reparación del acueducto este sábado

Colapinto, frustrado en Singapur: De los peores balances que tuve en mucho tiempo

Colapinto, frustrado en Singapur: "De los peores balances que tuve en mucho tiempo"

Colapinto largará 15° y Verstappen será el poleman en el GP de Singapur

Colapinto largará 15° y Verstappen será el poleman en el GP de Singapur

Último Momento
Crece el reclamo de los vecinos de Santo Tomé por la falta de agua: Assa espera terminar la reparación del acueducto este sábado

Crece el reclamo de los vecinos de Santo Tomé por la falta de agua: Assa espera terminar la reparación del acueducto este sábado

Colapinto, frustrado en Singapur: De los peores balances que tuve en mucho tiempo

Colapinto, frustrado en Singapur: "De los peores balances que tuve en mucho tiempo"

Colapinto largará 15° y Verstappen será el poleman en el GP de Singapur

Colapinto largará 15° y Verstappen será el poleman en el GP de Singapur

A Delfino por primera vez los 11 le saldrán de memoria en Colón

A Delfino por primera vez los 11 le saldrán de memoria en Colón

Boca pierde a Paredes por un desgarro: ¿llega al Superclásico?

Boca pierde a Paredes por un desgarro: ¿llega al Superclásico?

Ovación
Colapinto largará 15° y Verstappen será el poleman en el GP de Singapur

Colapinto largará 15° y Verstappen será el poleman en el GP de Singapur

Colapinto, frustrado en Singapur: De los peores balances que tuve en mucho tiempo

Colapinto, frustrado en Singapur: "De los peores balances que tuve en mucho tiempo"

Unión: las apuestas de Madelón no funcionaron y la crisis se profundiza

Unión: las apuestas de Madelón no funcionaron y la crisis se profundiza

Colapinto abandonó en un caótico sprint de Singapur en el que festejó Verstappen

Colapinto abandonó en un caótico sprint de Singapur en el que festejó Verstappen

La bronca de Colapinto tras su abandono en la sprint de Singapur: Era una buena oportunidad

La bronca de Colapinto tras su abandono en la sprint de Singapur: "Era una buena oportunidad"

Policiales
Dramático momento en Bº Nueva Pompeya: tres policías le salvaron la vida a un bebé que no podía respirar

Dramático momento en Bº Nueva Pompeya: tres policías le salvaron la vida a un bebé que no podía respirar

Secuestraron 47 aves silvestres en un allanamiento en Arocena por la presunta comercialización ilegal de fauna protegida

Secuestraron 47 aves silvestres en un allanamiento en Arocena por la presunta comercialización ilegal de fauna protegida

Arroyo Leyes: Gendarmería aprehendió a un mendocino con un arma de guerra y 28 balas

Arroyo Leyes: Gendarmería aprehendió a un mendocino con un arma de guerra y 28 balas

Escenario
Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Pimpinela vuelve a Santa Fe con Noticias del Amor

Pimpinela vuelve a Santa Fe con "Noticias del Amor"

The King: Michael Jackson Live Experience llega a Santa Fe con un show deslumbrante

"The King: Michael Jackson Live Experience" llega a Santa Fe con un show deslumbrante

Fluya: la primera Feria del Libro Usado y Antiguo de Santa Fe

"Fluya": la primera Feria del Libro Usado y Antiguo de Santa Fe

28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe

28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe