Los trabajos se realizan en una cañería del acueducto Desvío Arijón. Las lluvias y las condiciones del terreno dificultaron las tareas. Mientras continúa la intervención, persisten los inconvenientes en el suministro y todavía no hay un horario confirmado para la normalización.

Crece el reclamo de los vecinos de Santo Tomé por la falta de agua: Assa espera terminar la reparación del acueducto este sábado

Aguas Santafesinas (ASSA) continúa con los trabajos para reparar una cañería del acueducto Desvío Arijón que afecta el suministro de agua potable en buena parte de Santo Tomé y sectores de Sauce Viejo.

La empresa informó que logró acceder al conducto dañado con una retroexcavadora de gran porte y prevé completar la reparación durante este sábado , aunque todavía no precisó cuándo se normalizará el servicio.

La falla se encuentra en una cañería de derivación conectada a una válvula de desagüe del conducto principal, en un camino cercano al balneario Don Roque, en Sauce Viejo. Para llegar al sector afectado, los equipos debieron realizar una excavación de aproximadamente cuatro metros de profundidad y descargar el agua de la línea.

Las tareas estuvieron condicionadas por las lluvias, la humedad y las dificultades para ingresar con maquinaria al lugar. Por ese motivo, durante el viernes los trabajos avanzaron con limitaciones y se interrumpieron por razones de seguridad durante la noche. La intervención se retomó este sábado a las 6, con maquinaria de mayor porte para continuar con la excavación y la reparación.

Cómo será la normalización del servicio

Desde ASSA señalaron que esperan completar la intervención durante la jornada. Una vez reparada la cañería, será necesario realizar una prueba hidráulica para comprobar que la intervención haya sido efectiva.

Después deberá recuperarse progresivamente la presión del acueducto, los centros de distribución y las redes domiciliarias, hasta que el agua vuelva a llegar con normalidad a las viviendas.

La interrupción se extendió durante más de una jornada y generó inconvenientes para los vecinos, especialmente en los hogares cuyas reservas de agua se agotaron. La situación afecta tareas cotidianas como cocinar, higienizarse y utilizar los sanitarios.

Por su parte, la Municipalidad de Santo Tomé informó que habilitó una atención telefónica especial para situaciones prioritarias. Las personas que atraviesen una situación de extrema necesidad pueden comunicarse al 0800 555 6464 para solicitar asistencia.