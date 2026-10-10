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"Ante Colón es otro partido que se toma como una verdadera final"

Maximiliano romero, referente de Mitre de Santiago del Estero, palpitó el partido frente a Colón, y destacó: "Cada duelo tiene que ser nuestro".

10 de octubre 2026 · 11:36hs
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Ante Colón es otro partido que se toma como una verdadera final

Colón tendrá un compromiso exigente en Santiago del Estero, donde se medirá con Mitre en un encuentro que el conjunto local asume como otra final en su lucha por mantenerse en la Primera Nacional. Después de conseguir una victoria importante frente a San Miguel, el Aurinegro buscará hacerse fuerte ante el Sabalero, que también necesita sumar para sostener sus objetivos en el tramo decisivo del campeonato.

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En la previa, Maximiliano Romero dejó en claro que Mitre no piensa en otra cosa que no sea el partido ante Colón. El futbolista de 31 años, nacido en Santa Fe y con pasado en Chaco For Ever, destacó el valor anímico del último triunfo, aunque remarcó que el equipo debe sostener esa respuesta futbolística para afrontar un nuevo desafío.

“Es una semana linda, diferente, pero para seguir trabajando fuerte en lo que nos queda, ya enfocados en el partido frente a Colón, que sabemos que es muy importante por lo que significa para nosotros”, expresó.

Mitre quiere repetir ante Colón la imagen que mostró frente a San Miguel

La victoria conseguida en Los Polvorines representó un impulso para el equipo santiagueño, que necesitaba sumar de a tres para recuperar confianza en la pelea por la permanencia. Romero consideró que el rendimiento estuvo a la altura de lo que pretendían y destacó la actitud colectiva para ir en busca del resultado.

“Más que nada se vio el Mitre que nosotros buscábamos y queríamos. Fuimos protagonistas, yendo a buscar el resultado. No podíamos perder ese partido y nos debíamos la victoria para nosotros como grupo y más que nada para la gente que siempre nos apoya”, señaló.

Ahora, el desafío será trasladar esa versión al enfrentamiento con Colón. El defensor sabe que el margen de error es cada vez menor y que el equipo deberá sostener la intensidad durante todo el encuentro para aprovechar la localía.

Consultado sobre cómo deben plantear el partido ante el conjunto santafesino, Romero fue contundente: “Se le juega de manera inteligente, estando concentrados al ciento por ciento y dejando la vida en cada pelota, en cada dividida”.

Y agregó: “Cada duelo tiene que ser nuestro porque somos locales. Tenemos con qué hacerles daño y vamos a ir en busca de eso”.

Colón, ante un rival que se juega mucho

Para Colón, la visita a Santiago del Estero implicará enfrentarse a un adversario que buscará imponer intensidad y aprovechar cada disputa individual. Mitre llega fortalecido por su última victoria y entiende que sumar nuevamente será fundamental para alimentar sus posibilidades de permanencia.

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Romero, por su parte, insistió en que el encuentro debe afrontarse con la misma determinación que mostraron ante San Miguel. “Sin dudas que es otro partido que se toma como una verdadera final, por eso tenemos que estar a la altura. Nos tenemos que enfocar y mentalizar en repetir las ganas y la personalidad del partido pasado”, afirmó.

En ese escenario, Colón deberá estar preparado para un partido disputado, en el que Mitre intentará convertir la intensidad y la fortaleza como local en sus principales argumentos. La concentración, las segundas pelotas y la capacidad para resolver los duelos individuales aparecen como aspectos centrales de un encuentro que puede tener peso en la recta final del torneo.

Romero encontró su lugar en la defensa

Otro de los temas que abordó el futbolista fue su adaptación a la posición de marcador central, una función que volvió a ocupar en esta etapa del campeonato pese a desempeñarse habitualmente como mediocampista.

“Jugué mucho tiempo en esa posición, me gusta hacerlo, me siento cómodo. Los chicos y el cuerpo técnico me dieron la confianza y eso me da mucha más confianza aún”, explicó.

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Romero también manifestó su deseo de continuar aportando desde ese lugar: “Estoy muy contento y espero seguir jugando para darle una mano al equipo en esta etapa del campeonato”.

Mientras Mitre busca sostener la reacción que mostró ante San Miguel, Colón se prepara para una visita en la que deberá responder ante un rival urgido de puntos. El Sabalero tendrá enfrente a un equipo que entiende el partido como una final y que apuesta a la entrega, la concentración y la fortaleza colectiva para hacerse valer en Santiago del Estero.

Colón Mitre Romero
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