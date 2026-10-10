Unión: las apuestas de Madelón no funcionaron y la crisis se profundiza

Leonardo Madelón cambió nombres y esquema pero Unión volvió a perder, esta vez 2-0 frente a Defensa. Rubio, Giaccone y Ramírez no lograron torcer el rumbo.

Leonardo Madelón buscó alternativas para cambiar la imagen de Unión después del golpe ante Boca, pero la derrota por 2-0 frente a Defensa y Justicia volvió a dejar interrogantes. En el 15 de Abril, el Tatengue tuvo momentos de paridad y generó algunas ocasiones, aunque sus errores defensivos en el cierre del primer tiempo terminaron condicionando el partido.

Las variantes del entrenador no dieron el resultado esperado y el equipo sigue sin encontrar respuestas.

Rubio, Giaccone y Ramírez: tres apuestas que no alcanzaron en Unión

Madelón introdujo modificaciones en la formación y también cambió el dibujo táctico: dejó atrás el 4-4-1-1 para pasar a un 4-4-2. En defensa, Enzo Rubio ocupó el lugar de Juan De Dios Pintado; en el mediocampo, Emilio Giaccone reemplazó a Brahian Cuello, mientras que Eric Ramírez ingresó por Julián Palacios para acompañar a Cristian Tarragona en ataque.

La apuesta por Rubio no salió como esperaba el entrenador. El lateral había llegado con buenas referencias y señales alentadoras en las prácticas, pero ante Defensa quedó expuesto por su sector. El conjunto visitante detectó ese espacio, insistió por allí y encontró ventajas. En el primer gol, Juan Gutiérrez lo superó con una gran acción individual antes de abrir el marcador.

Giaccone tampoco pudo aportar el equilibrio y la dinámica que necesitaba el equipo. Le costó imponerse en los duelos ante los volantes rivales y no consiguió ser una solución para la circulación de la pelota. A su vez, Ramírez tuvo algunas oportunidades, pero no logró convertir ni darle a Unión la contundencia que le faltó en los metros finales.

Los errores defensivos volvieron a condenar a Unión

El primer tiempo tuvo un desarrollo abierto, con situaciones para ambos equipos. Unión respondió en ataque, pero Defensa fue más efectivo y aprovechó las grietas defensivas del local para marcar dos goles en el tramo final, a través de Juan Gutiérrez y César Pérez.

En el complemento, Madelón intentó modificar el escenario con nuevos ajustes. El Tatengue adelantó sus líneas, buscó descontar y tuvo más presencia en campo rival, aunque le faltó precisión para generar ocasiones claras. La expulsión de Santiago Sosa le dio una ventaja numérica que tampoco pudo aprovechar.

Incluso con diez jugadores, Defensa encontró espacios para salir de contraataque y estuvo cerca de ampliar la diferencia. Tiziano Perrotta tuvo dos mano a mano, pero en ambas ocasiones se encontró con Matías Mansilla, quien evitó una derrota más amplia.

Madelón necesita respuestas para frenar la caída de Unión

La cuarta derrota consecutiva dejó a Unión en una situación delicada. Después de los traspiés ante Talleres, Independiente y Boca, el equipo volvió a mostrar dificultades para defender y resolver sus ataques. El cambio de esquema y las modificaciones individuales no alcanzaron para modificar una tendencia preocupante.

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El próximo desafío será el lunes 19 de octubre, cuando visite a Deportivo Riestra. Madelón tendrá una semana de trabajo para revisar el funcionamiento y evaluar nuevas alternativas, con la urgencia de recuperar resultados y confianza.

El problema ya no pasa solamente por encontrar una formación. Unión necesita mejorar como equipo, reducir sus errores y recuperar eficacia. Las apuestas ante Defensa no funcionaron y el margen para revertir el presente comienza a reducirse.