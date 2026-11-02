Se estrelló en picada un avión privado en Palm Beach, EE. UU.: murieron las nueve personas que iban a bordo

El avión cayó en picada a pocos minutos de aproximarse al aeropuerto local y se incendió por completo tras impactar contra el suelo

Se estrelló un avión privado en Palm Beach: murieron las nueve personas que iban a bordo

Una verdadera tragedia sacudió la tranquilidad del condado de Palm Beach, en Estados Unidos en las últimas horas. Un avión privado se precipitó a tierra de manera repentina mientras volaba sobre la zona, provocando la muerte instantánea de las nueve personas que viajaban en la aeronave.

De acuerdo con las primeras informaciones brindadas por la Administración Federal de Aviación (FAA), la aeronave perdió el contacto con los radares de control de tráfico aéreo en pleno descenso. Testigos ocasionales en la zona relataron haber visto la aeronave perder altitud velozmente antes de desplomarse e impactar de lleno contra una zona no residencial, lo que generó una gigantesca bola de fuego y una densa columna de humo visible a varios kilómetros de distancia.

Despliegue de emergencia e investigación

Equipos de bomberos, personal médico y agentes del alguacil del condado se desplazaron de inmediato hacia el área del siniestro. Pese a la rápida llegada de las unidades de rescate, las autoridades confirmaron que no hubo sobrevivientes entre los pasajeros y la tripulación a bordo.

Peritos de la NTSB encabeza la recolección de restos de la aeronave para dar con las cajas negras y reconstruir las condiciones meteorológicas y mecánicas previas a la caída. Las fuerzas de seguridad mantienen acordonado el perímetro para facilitar los peritajes e iniciar el complejo proceso de identificación de las víctimas fatales.

Qué podría haber causado la caída del avión

El avión perdió 26.000 pies, es decir, aproximadamente 7.900 metros de altitud en 70 segundos. Las nueve personas a bordo fallecieron todas.

Minutos antes, el piloto, que volaba a 35.000 pies de altitud, había informado de una helada ligera y "controlable" junto con turbulencia de intensidad media.

A esta altura, el aire es tan tenue que el rango de velocidades en el que un jet puede volar de manera segura se estrecha. Si el avión se ralentiza demasiado, las alas no pueden generar suficiente fuerza de sustentación. Si acelera demasiado, las ondas de choque perturban el flujo de aire sobre las alas.

La helada podría haber estrechado aún más este rango. Incluso una capa de hielo tan rugosa como papel de lija sobre el ala puede reducir la fuerza de sustentación hasta en un 30 por ciento.

La tripulación quiso ascender para un vuelo más suave. Sin embargo, una altitud mayor significa aire más tenue y un rango de velocidades seguras aún más estrecho.

Un solo golpe de turbulencia violenta podría haber sido suficiente: el ala pierde sustentación y la nariz del avión cae hacia abajo.

El piloto informó por radio que el avión había superado su límite de velocidad y que estaba perdiendo 20 mil pies de altitud por minuto. Los datos de vuelo, en cambio, indican que la pérdida fue de aproximadamente 30 mil pies. Esto equivale a caer la altura de un edificio de 40 pisos cada segundo.

Para esto, no necesariamente tuvo que haber una gran falla. La combinación de helada, turbulencia y ascenso en el peor orden posible podría haber sido suficiente.