César Poccia sobre el escenario económico de Unión: "Las soluciones mágicas no existen"

El nuevo vice segundo, que ocupó el lugar de Miguel Del Sel, }describió las dificultades que enfrenta Unión para sostener su estructura.

La reubicación de autoridades en la conducción de Unión tuvo como protagonista a César Poccia, quien asumió la vicepresidencia segunda luego de la renuncia de Miguel Del Sel. En su primera aparición pública con ese nuevo rol, el dirigente dejó un mensaje que expone una de las principales preocupaciones de la institución: la distancia cada vez mayor entre los gastos que debe afrontar y los recursos que consigue generar.

En una entrevista concedida a LT10 (AM 1020), antes del encuentro frente a Newell's en Rosario, Poccia reconoció que el panorama financiero es complejo y coincidió con el diagnóstico que había realizado Rodrigo Rosso sobre las dificultades para sostener el funcionamiento cotidiano del club.

No se trata, según explicó, de una problemática exclusiva de Unión. El dirigente describió un escenario que afecta a las instituciones deportivas en general, con costos operativos que aumentaron sostenidamente y fuentes de ingresos que no acompañaron esa evolución.

“Los costos en los clubes fueron creciendo a lo largo de estos últimos años y los ingresos, a la inversa”, sintetizó. También admitió que el déficit mensual que se mencionó durante la entrevista, estimado entre 400.000 y 500.000 dólares, representa una carga importante para la entidad.

Unión, con una estructura que demanda muchos recursos

Uno de los datos que surgió en la conversación fue la cantidad de salarios que debe pagar Unión. Poccia no desconoció la dimensión de esa estructura, aunque aclaró que en la nómina también está contemplado el personal del IPEI, el establecimiento educativo de la institución.

En ese sentido, estimó que alrededor de 280 trabajadores corresponden al colegio, una porción significativa del total de empleados mencionados en el debate dirigencial.

El vicepresidente segundo vinculó las dificultades actuales con el contexto económico y rechazó que el crecimiento del desequilibrio deba interpretarse como una consecuencia directa de una mala administración. “En este último año se acrecentó un poco por el contexto, no porque no supimos administrar”, sostuvo.

Su explicación apuntó a una cuestión estructural: los gastos aumentan y los clubes no siempre tienen herramientas para trasladar ese incremento a sus ingresos. “Por más que quieras generar más ingresos, nunca van a la par de lo que aumentan las cosas. Esto es un efecto dominó, uno golpea al otro y el otro al otro. Lamentablemente, las soluciones mágicas no existen”, señaló.

Qué dinero espera cobrar Unión por sus futbolistas

La posibilidad de recuperar recursos a través de transferencias también ocupó un espacio importante en la entrevista. Poccia repasó algunas de las operaciones que todavía tienen cuestiones pendientes y diferenció cada situación.

En el caso de Mateo Del Blanco, afirmó que la operación ya está saldada. Por Rafael Profini, en cambio, indicó que restan dos cuotas. Sobre Juan Ignacio Nardoni, confirmó que existe una negociación abierta por el porcentaje que le corresponde a Unión de la transferencia realizada a comienzos de año.

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Ese último expediente presenta diferencias que todavía deben resolverse entre las partes. “Está en negociación por la diferencia que se planteó en su momento”, explicó Poccia, quien precisó que Rodrigo Rosso y los abogados del club mantienen conversaciones con los representantes de Racing para intentar alcanzar un acuerdo.

En cuanto a Adrián Balboa, indicó que el asunto estaba encaminado y que restaba un pago cercano a los 100.000 dólares, previsto para los días posteriores a la entrevista.

El dirigente también dejó una reflexión sobre la dificultad de proyectar ingresos extraordinarios a partir de la venta de jugadores. Puso como ejemplos las situaciones de Nardoni y Zenón, cuyos valores de mercado y posibles transferencias generaron expectativas que finalmente no se tradujeron en los montos que se imaginaban.

“Si sumás esas dos cifras que se estaban mencionando y a Unión le hubiese correspondido el 30% de Nardoni y el 20% de Zenón, hoy estaríamos hablando de otra situación, sin deudas y planeando seguir con obras”, analizó.

La renuncia de Del Sel y el ofrecimiento de Spahn

La salida de Miguel Del Sel fue otro de los temas abordados. Poccia aseguró que no lo tomó por sorpresa, ya que el exvicepresidente había manifestado su incomodidad ante los cuestionamientos que recibía en redes sociales.

Según su interpretación, Del Sel no estaba habituado a ese tipo de exposición y consideraba que buena parte de las críticas no tenían relación con su desempeño dentro de la institución. También rechazó versiones que, según afirmó, se difundieron sobre el dirigente..

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Por otra parte, confirmó que Luis Spahn le había ofrecido la posibilidad de asumir la presidencia a comienzos de año. Sin embargo, aclaró que no es un tema que hoy esté en consideración y que el ofrecimiento también había sido realizado a Del Sel y a otra persona.

“Falta un montón. No estamos para hablar de política, estamos para trabajar en el día a día del club y tratar de que todo siga funcionando”, expresó, buscando quitarle protagonismo a cualquier especulación sobre la futura conducción.

La deuda con Givova y un mercado que no garantiza soluciones

La relación comercial con Givova, la firma encargada de la indumentaria deportiva, también apareció en el diálogo. Poccia explicó que el contrato contempla una provisión de prendas por temporada y que Unión recibió en una sola entrega una cantidad correspondiente a seis meses.

Prensa Unión

El dirigente señaló que el pago de la deuda está encaminado mediante un esquema de cuotas y volvió a relacionar las dificultades financieras con el contexto general. En su mirada, el club no está aislado de una economía en la que numerosos sectores tienen problemas para sostener sus niveles de actividad.

Por último, ante la posibilidad de que Unión consiga oxígeno financiero mediante la venta de futbolistas, Poccia fue prudente. Consideró que no siempre se concreta una transferencia por el monto que pretende la institución y que el mercado termina determinando el valor real de cada jugador.

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“En el fútbol es todo muy incierto. A veces el menos esperado se vende y el precio no lo pone el club, lo pone tu oferta”, afirmó.

Las declaraciones del nuevo vicepresidente segundo dejaron así un panorama amplio de los desafíos que tiene por delante la conducción rojiblanca: una estructura de gastos elevada, ingresos que no acompañan, acreencias que todavía deben cobrarse y la necesidad de encontrar recursos para sostener el funcionamiento institucional sin depender exclusivamente de futuras ventas.