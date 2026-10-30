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Bancos sin atención al público: cuidados ante eventuales estafas durante el feriado bancario

El viernes 6 de noviembre es el Día del Bancario. Tampoco abrirán los bancos el lunes 9, feriado nacional por la llegada del Papa, y el martes 10, por resolución del BCRA

30 de octubre 2026 · 10:42hs
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Bancos sin atención al público: cuidados ante eventuales estafas durante el feriado bancario

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Bancos sin atención al público: cuidados ante eventuales estafas durante el feriado bancario

Ante la llegada de un feriado bancario prolongado, suele aumentar el número de intentos de estafas virtuales y telefónicas. A continuación, las recomendaciones claves para proteger las cuentas y la información personal en los días que los bancos no tengan atención al público en noviembre.

No habrá atención en las sucursales bancarias del país durante cinco días. El viernes 6 de noviembre se celebra el Día del Bancario. Tras el fin de semana, tampoco abrirán las sucursales el lunes 9, declarado feriado nacional por la llegada del Papa, y el martes 10, a raíz de la última resolución del BCRA.

Regla de oro: jamás compartir datos sensibles

Claves y contraseñas: ninguna entidad bancaria, billetera virtual ni organismo público (como Ansés o Arca) solicitará jamás contraseñas, PIN de cajero ni tokens de seguridad.

Datos personales: no entregar números completos de tarjetas ni códigos de validación enviados por SMS o WhatsApp.

Operatoria y transferencias entre bancos y billeteras virtuales

Urgencias falsas: Desconfiar de llamadas o mensajes que exijan realizar transferencias urgentes para "evitar bloqueos de cuentas" o para "acceder a un beneficio/bono".

Validación directa: ante un mensaje sospechoso de un conocido pidiendo dinero prestado, verificar su identidad llamándolo por vía telefónica común antes de transferir.

Compras y transacciones

Páginas oficiales: realizar compras o trámites únicamente ingresando de forma directa en las páginas oficiales. Evitar acceder a través de enlaces enviados por correos o redes sociales.

Comprobantes falsos: si se vende un producto o recibe un pago, verificar la acreditación efectiva en el saldo de la cuenta o aplicación antes de entregar el bien o servicio.

Canales de contacto

Redes sociales: los bancos suelen tener tildes de verificación (azul o verde) en sus perfiles oficiales. No dejar comentarios públicos con tu teléfono o datos personales.

Cajeros automáticos: no aceptar ayuda de extraños en los cajeros y nunca seguir instrucciones telefónicas mientras se opera en la terminal.

Bancos bancario estafas feriado
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