Unión ya prepara una final ante Vélez para sostener la ilusión de los playoffs

Leonardo Madelón ordenó que el plantel de Unión retome los trabajos con la mira en Vélez, donde se jugará su última carta. Dos jugadores estarían descartados.

La derrota no llegó, pero el empate ante Newell's dejó a Unión en una posición incómoda. El equipo de Leonardo Madelón ya no tiene el control de su destino en la pelea por ingresar a los playoffs y deberá afrontar la última fecha del Torneo Clausura con una doble exigencia: ganarle a Vélez en Santa Fe y aguardar que los resultados de sus competidores le permitan meterse entre los clasificados.

Con ese escenario, el plantel rojiblanco retomó los entrenamientos y comenzó a preparar un compromiso que tendrá un componente futbolístico y otro de calculadora. El punto conseguido en el Coloso Marcelo Bielsa mantiene al equipo con posibilidades, pero redujo considerablemente su margen. La prioridad será conseguir una victoria en el 15 de Abril, aunque también deberá seguir de cerca lo que suceda con Independiente y San Lorenzo.

La cuenta alternativa es mucho más compleja. Unión podría clasificarse incluso con un empate, pero para eso necesitaría que Independiente pierda sus dos partidos pendientes y que San Lorenzo tampoco gane su último encuentro. El Rojo visitará este lunes a Defensa y Justicia en Florencio Varela y posteriormente recibirá a Deportivo Riestra en Avellaneda, mientras que el Ciclón cerrará ante Platense en Boedo.

La evolución de Malcorra, una preocupación para el cuerpo técnico de Unión

En el plano futbolístico, la principal atención estará puesta en Ignacio Malcorra. El volante no pudo integrar la delegación que viajó a Rosario debido a una molestia muscular y Madelón seguirá su evolución para determinar si puede estar disponible frente al Fortín.

La situación del resto del plantel ofrece un panorama más alentador. Ningún futbolista terminó el encuentro ante Newell's con inconvenientes físicos, por lo que el entrenador cuenta, en principio, con la posibilidad de sostener la base del equipo que viene de jugar en Rosario.

Sin embargo, la necesidad de ganar puede modificar algunas decisiones del entrenador. Unión tendrá que asumir una postura más agresiva que la que mostró en el Coloso y, en ese sentido, no sería extraño que Madelón evalúe alternativas para potenciar el funcionamiento ofensivo.

El que nuevamente quedaría al margen producto de la lesión en uno de sus tobillos es el defensor uruguayo Matías Rocha, con lo cual Ignacio Isla continuaría como titular.

Pintado gana terreno como alternativa en Unión

Uno de los movimientos que podría analizar el DT es el ingreso de Juan De Dios Pintado en lugar de Tobías Rubio. El lateral uruguayo ofrece características más verticales y una mayor vocación para proyectarse, algo que puede resultar importante ante un rival al que Unión deberá intentar imponerle condiciones.

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Pintado había tenido una participación destacada frente a Estudiantes, cuando ingresó en el entretiempo y le dio otra profundidad al equipo. En Rosario, en cambio, su participación quedó limitada al tramo final del partido. Su presencia desde el arranque ante Vélez sería una alternativa para modificar la dinámica por ese sector.

Por ahora, Madelón no tiene una decisión tomada y la posibilidad de repetir la formación sigue vigente. Pero el contexto es diferente: Unión no puede especular con el resultado y necesita mostrar una versión más decidida para conseguir los tres puntos.

Ludueña, al límite de la suspensión

En la previa de la última fecha también aparece una cuestión disciplinaria que involucra a Juan Pablo Ludueña. El defensor llegó a la cuarta tarjeta amarilla y quedó a una amonestación de recibir una fecha de suspensión.

Si vuelve a ser sancionado ante Vélez y Unión logra meterse en los octavos de final, no podrá disputar el primer partido de esa instancia. En caso de que el equipo quede eliminado, la suspensión quedaría pendiente para el primer compromiso del próximo Torneo Apertura, salvo que exista una amnistía.

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Así, el cierre de la fase regular presenta varios frentes para Madelón. Deberá resolver la situación física de Malcorra, definir si mantiene la estructura o apuesta por una alternativa más ofensiva y administrar la situación disciplinaria de Ludueña.

El objetivo, de todos modos, está por encima de cualquier otra consideración: Unión necesita ganar en su casa para sostener la ilusión de continuar en el campeonato. Después llegará el momento de mirar los demás resultados. El empate en Rosario lo dejó condicionado, pero todavía tiene una última oportunidad para no despedirse antes de tiempo.