Frustrada usurpación en La Esmeralda Este: el Gobierno investiga la trama política detrás del intento de toma de la Villa Suramericana

La vocera provincial, Virginia Coudannes, respaldó la actuación del Comando Radioeléctrico que dejó ocho demorados en el complejo habitacional. Confirmó que el fiscal Morales encabeza las actuaciones para determinar qué agrupaciones o dirigentes de la "vieja política" instigaron el avance sobre las 346 viviendas.

Villa Suramericana: Coudannes apuntó contra "la vieja política" por el intento de usurpación en La Esmeralda Este.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe volvió a ratificar este lunes su postura firme contra los intentos de usurpación de inmuebles públicos. La vocera oficial, Virginia Coudannes, brindó precisiones sobre el operativo policial desplegado el pasado viernes en el predio de la Villa Suramericana, ubicado en el barrio La Esmeralda Este, donde unas 40 personas intentaron tomar por la fuerza el complejo habitacional.

Las unidades en cuestión —que suman 346 viviendas— alojaron durante el mes de septiembre a las delegaciones deportivas que participaron de los Juegos Suramericanos y actualmente se encuentran en la fase final de alistamiento para ser sorteadas e inscriptas formalmente entre familias de la provincia.

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"No nos vamos a correr por unos violentos, por unos pocos que intentaron usurpar más de 300 viviendas que son de todos los santafesinos. Entendemos que hay una vieja política que piensa que puede seguir actuando con el garantismo bobo que antes tenía el Estado; hoy por hoy las medidas no son esas", indicó Virginia Coudannes, vocera del Gobierno de Santa Fe.

Investigación a cargo del fiscal Morales y la pista de organizaciones

La causa penal quedó radicada en las oficinas del Ministerio Público de la Acusación (MPA) bajo las directivas del fiscal Esteban Morales, quien encomendó peritajes tecnológicos y relevamientos de campo para individualizar a los autores intelectuales del complot.

Sobre la posible participación de punteros u organizaciones sociales y políticas:

Hipótesis judicial: se investiga la instigación de grupos organizados que convocaron a familias vulnerables para utilizarlas como escudo territorial.

Acta policial: quedó asentado en el procedimiento de la Unidad Regional I (URI) que entre las personas concentradas se observó a individuos con indumentaria identificatoria de una agrupación, aunque por el momento la fiscalía no formalizó imputaciones contra la entidad.

Incendios, pedradas a patrulleros y ocho demorados

El operativo se desencadenó tras un llamado a la Central de Emergencias 911 que alertaba sobre la aglomeración de unas 40 personas, muchas de ellas acompañadas por niños y portando elementos contundentes.

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Móviles del Comando Radioeléctrico y de la Estación Policial Norte arribaron al predio e intentaron disuadir al grupo para que despejara el área de manera pacífica. Sin embargo, la resistencia derivó en disturbios y agresiones contra las fuerzas de seguridad, culminando con ocho personas demoradas. Entre los aprehendidos se encuentra un adolescente de 15 años, a quien se le atribuye haber arrojado mampostería y piedras contra la carrocería de un patrullero.