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La clara ventaja que logra sacar Colón en los segundos tiempos

En la tabla de los segundos tiempos, el Sabalero se ubica 2° por detrás de Ferro, pero además, los últimos tres triunfos que obtuvo se produjeron en la etapa complementaria

Ovación

Por Ovación

2 de noviembre 2026 · 11:16hs
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Los últimos tres triunfos de Colón se dieron en los segundos tiempos.

UNO Santa Fe | José Busiemi

Los últimos tres triunfos de Colón se dieron en los segundos tiempos.

Las estadísticas indican que Colón va de menor a mayor en los partidos. Y que en los segundos tiempos, el equipo sabalero logra sacar ventaja.

Colón marca diferencias en los segundos tiempos

Tal es así, que en la tabla de los segundos tiempos, el Rojinegro se ubica 2° por detrás de Ferro, sumando 59 puntos, con 15 victorias, 14 empates y siete derrotas, alcanzando una efectividad del 54,6%.

Mientras que en la tabla de los primeros tiempos, Colón se ubica 12° cosechando 47 unidades, producto de 10 triunfos 17 igualdades y nueve caídas, obteniendo una efectividad del 43,52%.

LEER MÁS: Colón: la llegada de Delfino potenció al equipo en números y en rendimiento

Pero además, existe la particularidad, de que los últimos tres triunfos del equipo dirigido por Iván Delfino, se produjeron en los segundos tiempos.

El primero de ellos fue ante Estudiantes de Buenos Aires por 1-0, posteriormente se dio la victoria 2-0 ante Ciudad de Bolívar y la última frente a Defensores de Belgrano 2-0.

Colón tabla Ferro
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