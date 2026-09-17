El proyecto fue incluido nuevamente entre los temas de la sesión de este jueves tras los cambios realizados por Diputados

Trapitos: por quinta vez en el año, el Senado de Santa Fe pone en agenda su prohibición

El Senado de Santa Fe sesionará este jueves y tendrá nuevamente entre sus principales temas el proyecto que busca prohibir la actividad de los cuidacoches , conocidos popularmente como “trapitos”, en todo el territorio provincial.

La iniciativa, impulsada por el senador Ciro Seisas , ya fue aprobada originalmente por la Cámara alta y posteriormente recibió modificaciones durante su tratamiento en la Cámara de Diputados . Por este motivo, el expediente regresó al Senado, donde los legisladores deberán analizar los cambios introducidos.

Se trata de la quinta vez durante 2026 que el proyecto figura en el temario del Senado, aunque en las ocasiones anteriores finalmente no llegó a ser tratado en el recinto.

El expediente propone incorporar los artículos 66 bis, 66 ter y 66 quater al Código de Convivencia de Santa Fe, con nuevas figuras contravencionales vinculadas con la actividad de los cuidacoches.

Uno de los principales puntos establece sanciones frente a la exigencia intimidatoria de dinero por el uso de espacios públicos destinados al estacionamiento o por tareas relacionadas con el cuidado, guarda, lavado o limpieza de vehículos.

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Qué cambios incorporó Diputados al proyecto de los trapitos

Durante su paso por la Cámara de Diputados de Santa Fe, la iniciativa recibió modificaciones que ahora deberán ser consideradas nuevamente por el Senado. Entre los cambios se encuentra la incorporación de un régimen de adhesión para los municipios, de modo que las localidades puedan adherir a las disposiciones previstas por la normativa.

Además, se incorporó como posible sanción la prohibición de concurrencia por hasta 60 días, que podría extenderse hasta 120 días en determinadas circunstancias.

La medida contempla especialmente situaciones vinculadas con las zonas de estacionamiento medido y los sectores ubicados en las inmediaciones de eventos masivos.

El proyecto de los cuidacoches ya había sido retirado del temario

El proyecto para prohibir a los “trapitos” ya había sido incorporado en distintas oportunidades al temario de la Cámara alta, pero no llegó a ser tratado. Uno de los antecedentes más recientes se produjo el 2 de julio, cuando estaba previsto que los senadores abordaran la iniciativa. Sin embargo, finalmente fue retirada del orden del día ante la falta de consenso entre los legisladores.

Ahora, el expediente vuelve a aparecer entre los asuntos con preferencia para la sesión de este jueves. Su tratamiento dependerá de la decisión que adopte el Senado de Santa Fe respecto de las modificaciones realizadas por Diputados.

El Senado también tratará otros proyectos vinculados con seguridad

Además del proyecto sobre los cuidacoches, la sesión de este jueves contempla otras iniciativas relacionadas con la seguridad y la prevención de delitos.

Entre ellas se encuentra un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo provincial para crear un Sistema Provincial de Intervención de los Mercados Ilícitos de Dispositivos Tecnológicos.

La propuesta apunta a establecer herramientas de control sobre la comercialización de celulares usados, repuestos y servicios de reparación, además de crear un registro provincial para las personas y establecimientos que compren, vendan, permuten, acopien o reparen dispositivos usados.

El sistema también contempla obligaciones para registrar las operaciones y los datos correspondientes a cada equipo, entre ellos el IMEI, marca, modelo y número de serie.

Por otra parte, los senadores analizarán una modificación a la normativa que regula el Ministerio Público de la Defensa, que permitiría crear programas o unidades especiales destinadas a intervenir en casos que requieran una defensa especializada.

Estas unidades podrían funcionar de manera permanente o transitoria, de acuerdo con las necesidades específicas de cada situación.