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Alexis Castro, de campeón con Colón a héroe de Estudiantes en la Libertadores

El mediocampista que fue campeón con Colón en 2021 volvió a ser decisivo en una noche histórica: marcó el gol de la clasificación de Estudiantes ante Corinthians y se convirtió en una de las figuras del Pincha que ya está en las semifinales de la Libertadores.

Ovación

Por Ovación

17 de septiembre 2026 · 10:02hs
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Alexis Castro, de campeón con Colón a héroe de Estudiantes en la Libertadores

Alexis Castro vive uno de los momentos más importantes de su carrera. El mediocampista fue protagonista absoluto en la clasificación de Estudiantes de La Plata a las semifinales de la CONMEBOL Libertadores 2026, luego de marcar dos goles decisivos frente a Corinthians en los cuartos de final. El último, un verdadero golazo en São Paulo, selló el pasaje del Pincha entre los cuatro mejores del continente.

Pero para el fútbol santafesino, la historia de Castro tiene un capítulo especial. El volante fue integrante del plantel de Colón que conquistó la Copa de la Liga Profesional 2021, el primer título de Primera División en la historia del Sabalero. Bajo la conducción de Eduardo Domínguez, Castro encontró en Santa Fe un entrenador que resultaría determinante para su carrera.

Y aquel inolvidable 4 de junio de 2021, en el estadio Bicentenario de San Juan, Castro también dejó su huella en la final ante Racing. Colón se impuso 3-0 y el mediocampista fue el encargado de marcar el segundo tanto de aquella histórica definición. Así, su nombre quedó asociado para siempre a una de las páginas más importantes de la historia del club.

Alexis Castro, el ex Colón, con una carrera marcada por el fútbol y la familia

El recorrido de Alexis Castro estuvo ligado al fútbol desde sus primeros años. Es hijo de Fernando Castro, exdelantero que pasó por River y Racing, y sobrino de José “Pepe” Castro, campeón de la Libertadores 1985 con Argentinos Juniors. Desde pequeño transitó el baby fútbol, pasó por las inferiores de San Lorenzo y luego llegó a Tigre, donde debutó profesionalmente.

Después de distintos préstamos por Defensa y Justicia, Tijuana y Colón, fue justamente su etapa en Santa Fe la que significó un punto de inflexión. En el Sabalero se consolidó bajo las órdenes de Domínguez y fue parte del equipo que hizo historia en 2021.

De Colón a una semifinal de Libertadores

Luego de su paso por Colón, Castro regresó a Tigre, tuvo una experiencia en Nacional de Uruguay y posteriormente volvió a encontrarse con Domínguez en Estudiantes. El entrenador pidió expresamente por su incorporación y el mediocampista respondió con actuaciones importantes.

Con el Pincha consiguió dos títulos en 2025, el Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones, y en 2026 afrontó nuevamente el desafío de la Libertadores. La serie ante Corinthians terminó de convertirlo en uno de los nombres propios de la campaña internacional de Estudiantes: marcó en la ida disputada en La Plata y volvió a aparecer en la revancha en Brasil con un gol agónico que desató la clasificación.

Ahora, Castro tiene por delante las semifinales y la posibilidad de seguir escribiendo su propia historia en la competencia. En su familia ya existe un campeón de América, pero “Puchito” busca alcanzar la gloria eterna por sus propios méritos, después de un recorrido que tuvo en Colón uno de sus capítulos fundamentales.

Alexis Castro Colón Estudiantes
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