Gran reunión boxística amateur en el Club Liverpool de Santa Fe

El festival organizado por Orlando Azcurra y fiscalizado por la ABPSF, contará con 11 peleas protagonizadas por pugilistas aficionados de nuestra ciudad y de localidades vecinas.

Este viernes 18 de septiembre, desde las 21, desde las 21, en las instalaciones del Club Liverpool, ubicado en Ruperto Godoy 1850, entre Marcial Candioti y Necochea, se desarrollará un festival de boxeo organizado por el promotor Orlando Azcurra del gimnasio Parque Garay.

Según la información oficial dada a conocer, la velada comprenderá la realización de 11 combates, con púgiles amateurs de clubes y gimnasios de la región.

Todo listo para el festival en el Club Liverpool

La velada a realizarse en nuestra capital organizada por Azcurra, será fiscalizada por la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe, y tendrá como protagonistas a muchos púgiles que representan a gimnasios y escuelas de boxeo de la capital provincial, como así también de otras localidades de la región.

La reunión tendrá como protagonistas a púgiles que representan a gimnasios y escuelas de boxeo de la capital provincial.

"Tenemos muchas expectativas, tenemos buenas peleas, por suerte la gente nos acompaña siempre, y es mi evento número 58. Ya hemos hecho participar más de 1390 boxeadores desde que hago estos festivales. Hicimos nueve en el Centro Gallego con los chicos del Upper y este es el número cuatro en el Liverpool. Una buena oportunidad para ver en acción a chicos de los gimnasios de boxeo locales y que están dando sus primeros pasos" le dijo Orlando Azcurra a UNO Santa Fe.

El promotor y DT de boxeo subrayó que "tenedremos a Juan Fernández, un chico de 15 años, que hará su debut, representa Néstor Fernández Box bajo la afiliación de Parque Garay. Lo hará con un otro debutante, que es de la localidad de Recreo, que se llama Gabriel Xamo y que lo entrena Cristian Albornoz. También habrá un debutante de nuestro gimnasio, que se llama Martín Leguizamón que le tengo mucha fe, porque es un chico muy aplicado, que entrena bien, y quiere llegar a grandes cosas".

Azcurra no dejó de pasar la oportunidad para "agradecer a los gimnasios, sponsors y funcionarios que nos brindan su respaldo. Tal es el caso de la gente de Fortino, GS Aluminio, Litoral Pesca, Pizza NOrte, Insser, Ruedalito, Veneto, que apuesta por el boxeo, por el deporte, y nos da una mano para que podamos hacer estos eventos. Habrá un buen servicio de buffet, buenas peleas, y el agradecimiento a la gente del Liverpool que nos abre las puertas".

A continuación, se detalla el programa de peleas proporcionado por la organización de la velada:

1-Alexis Valenzulea (King Box) vs. Thiago Díaz (Rey Box de Rafaela)

2-Ángel Del Barco (Cristian Box) vs. Juan Fernández (King Box)

3-Rogelio Rodríguez (Chino Box) vs. Agustín Pavón (Toledo Team)

4-Pablo Osán (King Box) vs. Miguel Cördoba (Colastiné Box)

5-Franco Ojeda (Chino Box) vs. Francisco Contreras (Mansilla Robledo)

6-Virginia Lugo (Upper) vs. Yoana Aguilar (Maquinita Box de Gálvez)

7-Juan Rodríguez (Parque Garay) vs. Gabiel Xamo (Cristian Box)

8-Jonathan Yeri (King Box) vs. Brian Bastía (Rey Box de Rafaela)

9-Martín Leguizamón (Parque Garay) vs. Agustín Bolgiani (King Box)

10-Federico Palavecino (Upper) vs. Mariano Cejas (MK Rafaela)

11-Lucas Madole (Colastiné Boxing) vs. Ricardo Hurgoitti (King Box)