Universitario de Santa Fe procedió a la renovación de sus autoridades

Tal como estaba previsto, en cumplimiento de lo que marcan sus estatutos, el Club Universitario de Santa Fe concretó la asamblea anual correspondiente, en el cual renovó parcialmente su comisión directiva, en el cual Francisco Milo continuará al frente de la prestigiosa entidad del barrio Las Delicias.

En la vicepresidencia asumió Gonzalo Sarnari, ex primera línea que ya venía colaborando en diferentes estamentos vinculados al juego y a la infraestructura. También se destaca el regreso de Raúl Farías como secretario en reemplazo de Alberto Pelossi (h). Igualmente, se nota un grupo que tira para adelante y busca que la institución crezca.

Universitario y la continuidad de un proyecto de gestión

Rumbo a cumplir 85 años de vida, lo cual sucederá el 11 de noviembre próximo, la entidad fundadora de la Unión Santafesina de Rugby y de la Asociación Santafesina de Hockey, la institución ubicado en el barrio Las Delicias de nuestra capital procedió a realizar su tradicional asamblea. En la misma, que se realizó de manera normal y sin novedades, se aprobó memoria y balance, y se procedió a la renovación parcial de la comisión directiva que continuará teniendo a Francisco Milo como presidente.

El nuevo secretario, Raúl Farías, le dijo a UNO Santa Fe que "fue una buena asamblea, con renovación de autoridades. El balance mostró una gestión seria y controlada en todos los departamentos del club, con obras concluidas y por finalizar. Una masa societaria que viene creciendo de la mano del rugby y del hockey".

El ex vocal de la entidad Cuerva manifestó que los objetivos para este nuevo período son "continuar trabajando en el crecimiento institucional del club. Desde la dirigencia, seguimos promoviendo la generación de espacios que faciliten la incorporación de nuevos dirigentes dispuestos a colaborar. Actualmente, una de nuestras principales prioridades es que cada área cuente con personas comprometidas que aporten sus capacidades para fortalecer y mejorar cada sector del club".

image Francisco Milo fue nuevamente electo como presidente del Club Universitario de Santa Fe.

Un club con proyección a 5 y 10 años. El también dirigente de la USR subrayó que "en el plano institucional, como ya se ha mencionado, nos encontramos trabajando en la mejora tanto de la infraestructura edilicia como en la calidad de cada uno de los integrantes de nuestros equipos de trabajo, fomentando su formación y capacitación continua. Somos conscientes de que se trata de un proceso permanente, cuyo objetivo es consolidarnos, día a día, como un Club mejor. En el ámbito deportivo, trabajamos para ser competitivos, entendiendo que se trata de un proceso en el que los triunfos, las derrotas y los empates forman parte del aprendizaje. Cada uno de estos resultados, con sus particularidades, debe contribuir a la mejora de nuestros procesos".

Entre las metas, vinculado con las obras, explicó que "mantenemos diversos proyectos en ejecución y otros en etapa de planificación. Contamos con un plan maestro que orienta cada una de las acciones, asegurando que toda intervención contribuya al desarrollo futuro del Club. Actualmente, uno de los objetivos es concretar el acceso por Dr. Zavalla. Para ello, se han acondicionado las hectáreas del sector oeste, se ha realizado la limpieza del terreno, se ha construido un paredón y se encuentran en preparación las obras necesarias para el acceso vehicular".

En el mismo sentido, agregó que "En el sector de ingreso por Alfonsina Storni, resulta prioritario restringir el tránsito de camiones de la EPE por el centro del Club. Dado el constante movimiento de socios y socias, es imprescindible redirigir el ingreso de estos vehículos hacia otro sector. En este sentido, continuamos manteniendo reuniones con la empresa para avanzar en una solución".

El flamante secretario de Uni consideró que "asimismo, se ha ampliado la zona del gimnasio, generando mayor espacio para el entrenamiento. Se ha mejorado el sector de cantina, con el objetivo de ofrecer un espacio al aire libre más ordenado y confortable para socios y socias. También se han optimizado los sistemas de aire acondicionado en los dormitorios y se continúa trabajando en el mantenimiento integral de las instalaciones. La cancha de hockey cuenta ahora con una iluminación mejorada, y se continúa avanzando en su puesta en valor. Por su parte, el rugby dispone actualmente de cuatro canchas, y es intención de la institución incorporar dos más en el futuro".