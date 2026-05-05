Brasil confirmó la condena a Juan Darthés a seis años de prisión por abuso sexual contra Thelma Fardin

El Tribunal Regional Federal de la 3ª Región rechazó las apelaciones de la defensa y dejó firme la sentencia en régimen semiabierto. El caso, iniciado en 2018, tuvo un extenso recorrido judicial y cooperación internacional.

Brasil confirmó la condena a Juan Darthés a seis años de prisión por abuso sexual contra Thelma FardinImagen ilustrativa.

La Justicia de Brasil confirmó la condena a seis años de prisión para el actor Juan Darthés por abuso sexual contra la actriz Thelma Fardin , al rechazar los recursos presentados por la defensa. La decisión fue tomada por el Tribunal Regional Federal de la 3ª Región , que dejó firme la sentencia en régimen semiabierto , modalidad que permite al condenado salir durante el día y regresar a dormir a una unidad penitenciaria.

Con este fallo, el actor recibió un nuevo revés judicial en el marco de una causa que se inició en 2018, cuando Fardin denunció hechos ocurridos en 2009 durante una gira de la obra “Patito Feo” en Nicaragua , cuando ella tenía 16 años y él 45.

Tras la resolución, la actriz se expresó en redes sociales, donde destacó el acompañamiento recibido a lo largo del proceso. “Ganamos otra vez”, escribió, y agradeció a su entorno, a sus abogados y a las organizaciones que la respaldaron durante estos años.

Desde Amnistía Internacional Argentina también celebraron el fallo y señalaron que se trata de “un paso decisivo en un proceso judicial histórico por violencia sexual”. En esa línea, remarcaron la importancia de escuchar a las víctimas, investigar con perspectiva de género y sostener procesos judiciales adecuados, y destacaron que en esta instancia ya no corresponde revisar los hechos ni las pruebas.

Un proceso con múltiples instancias

El recorrido judicial del caso fue extenso y atravesó distintas etapas. En mayo de 2023, un tribunal de primera instancia había absuelto a Darthés, pero esa decisión fue apelada y posteriormente revertida. En junio de 2024, la Justicia brasileña dictó la condena a seis años de prisión, con un fallo dividido.

Meses más tarde, y con la intervención de nuevos magistrados, la sentencia fue revisada nuevamente y terminó siendo ratificada por una mayoría de cinco jueces, lo que dejó firme la condena.

Un caso con cooperación internacional

El proceso también fue destacado por su carácter inédito, ya que contó con la participación conjunta de los Ministerios Públicos Fiscales de Nicaragua, Brasil y Argentina, que trabajaron de manera coordinada para llevar adelante la investigación.

Durante todo el proceso, Fardin fue sometida a distintas instancias judiciales y pericias, en una causa que se extendió por más de ocho años.

En un mensaje posterior al fallo, la actriz volvió a agradecer el acompañamiento recibido y reflexionó sobre el camino recorrido: “Si yo gané y si ganamos todas, es gracias a un montón de gente que me sostuvo”, expresó.

De esta manera, la Justicia brasileña cerró una nueva instancia en un caso que marcó un precedente en materia de violencia sexual y cooperación judicial internacional.