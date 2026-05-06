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Lértora, el capitán que siente a Colón: pertenencia, emoción y un objetivo en común

Federico Lértora se refirió a su presente en Colón, su sentimiento para con el club y reveló cómo recorrer el camino para ir por el ansiado ascenso.

Ovación

Por Ovación

6 de mayo 2026 · 09:33hs
Lértora, el capitán que siente a Colón: pertenencia, emoción y un objetivo en común

Prensa Colón

En medio de los festejos por los 121 años de Colón, una de las voces más representativas del plantel tomó protagonismo fuera de la cancha. Federico Lértora, capitán y referente del Sabalero, habló con LT9 (AM 1150) y dejó definiciones que reflejan tanto el presente futbolístico como el fuerte vínculo emocional que lo une al club.

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El volante central, que incluso se animó a subirse al escenario durante la celebración junto a los hinchas, reconoció entre risas que ese momento le generó más nervios que cualquier situación dentro del campo de juego. “Creo que prefiero un dos contra uno antes que agarrar el micrófono”, deslizó, marcando el tono distendido de una jornada cargada de emociones.

Federico Lértora, el líder de Colón que entiende la categoría

Ya enfocado en lo deportivo, Lértora no esquivó el análisis sobre el presente de Colón en la Primera Nacional. “Me encontré con un torneo muy competitivo, donde cada equipo tiene sus armas. Es una categoría fuerte, un lindo desafío”, explicó.

En esa línea, amplió su mirada sobre el contexto del fútbol argentino: “Nadie te regala nada. Hay mucha pasión, mucha exigencia, y eso te obliga a superarte día a día”. Para el capitán, esa intensidad es justamente lo que transforma al torneo en una prueba constante para un equipo que busca recuperar su lugar en la élite.

Sentido de pertenencia más allá del origen

Aunque nació lejos de Santa Fe, Lértora dejó en claro que su identificación con Colón es total. “La gente me hizo sentir parte desde el primer momento, incluso cuando me fui. Y ahora eso se intensificó. Es de las cosas más importantes que puede sentir un jugador”, afirmó.

Federico Lértora

Ese vínculo, según explicó, trasciende lo profesional: “Genera compromiso, ganas de aportar. Estoy muy feliz, muy cómodo, y eso la gente te lo transmite constantemente”. Sus palabras reflejan el rol que asumió dentro y fuera del vestuario, como un nexo entre el equipo y la hinchada.

El lado humano del capitán

En tiempos donde el fútbol suele centrarse exclusivamente en resultados, Lértora también mostró su costado más sensible. Recientemente protagonizó un gesto con un hincha que atravesaba un momento personal difícil, una situación que lo marcó profundamente. “Me conmovió la historia. Está bueno poder tener esos gestos, conectar con la gente”, expresó.

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Con experiencia, liderazgo y un fuerte arraigo emocional, el mediocampista dejó en claro cuál es el camino para el Sabalero: “Para volver a Primera es entre todos. No solo con palabras, sino con acciones”.

En un club donde la historia pesa y la exigencia es permanente, la voz de Lértora aparece como una guía. Un capitán que no solo ordena en la cancha, sino que también interpreta el sentimiento de una institución que sueña con regresar a lo más alto.

Colón Lértora Primera Nacional
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