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Bayern Münich y PSG, cara a cara por un lugar en la final de la Champions

PSG llega con ventaja tras el 5-4 de la ida, pero deberá sostenerla en el Allianz Arena ante un Bayern Münich que se hace fuerte como local.

6 de mayo 2026 · 09:18hs
Bayern Münich y PSG, cara a cara por un lugar en la final de la Champions

La UEFA Champions League entra en su etapa más caliente y este miércoles tendrá un duelo de alto voltaje. Bayern Münich y PSG definirán al segundo finalista en el Allianz Arena, en una serie que promete emociones luego del impactante 5-4 a favor del conjunto francés en el partido de ida.

Un choque de gigantes en Alemania

El encuentro se disputará desde las 16 (hora argentina) y podrá verse a través de ESPN, Fox Sports y Disney+ Premium. Bayern Münich estará obligado a ganar ante su gente para revertir la serie, mientras que el PSG intentará defender la ventaja conseguida en París.

El dato que ilusiona al conjunto alemán es su fortaleza como local: solo perdió uno de sus últimos 29 partidos de Champions en el Allianz Arena, donde suele hacerse casi inexpugnable.

Sin especulaciones

En la previa, ambos entrenadores coincidieron en la postura. Vincent Kompany, DT del Bayern, aseguró que su equipo saldrá a jugar con la misma intensidad que en la ida: “Es difícil imaginar que el PSG cambie su planteo. Nosotros tampoco lo haremos”.

Del otro lado, Luis Enrique también anticipó un partido abierto: “Será de altísimo nivel, entre dos de los mejores equipos de Europa. Es un escenario apasionante”, sostuvo el técnico español.

Lo que está en juego

El PSG, vigente campeón, buscará meterse nuevamente en la final y seguir haciendo historia. De lograrlo, sería el primer defensor del título en alcanzar la definición desde el Real Madrid en las temporadas 2016/17 y 2017/18.

Bayern Münich, en cambio, quiere volver a una final continental y para eso deberá remontar una serie adversa ante un rival que llega en gran forma.

El rival ya espera

Quien avance de esta llave se medirá en la final con Arsenal, que eliminó a Atlético de Madrid. El partido decisivo se jugará el sábado 30 de mayo a las 13 (hora argentina) en el Puskás Arena de Budapest.

Probables formaciones

Bayern Münich: Neuer; Staniši, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovi; Olise, Musiala, Luis Díaz; Kane.

PSG: Safonov; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha; João Neves, Fabián Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Todo listo para una noche de Champions que promete espectáculo, goles y una definición electrizante en busca de la gran final europea.

PSG Bayern Munich Champions League
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