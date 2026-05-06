Detuvieron al ladrón que asaltó a dos mujeres esta madrugada en Aristóbulo del Valle y Risso

Asaltó a dos mujeres de madrugada, pero fue visto por un vecino que alertó al 911. El sospechoso, de 37 años, fue detenido minutos después con un cuchillo y las pertenencias robadas

Este miércoles en la madrugada , pasadas las 2:30 , en la esquina de avenida Aristóbulo del Valle y Risso , en la ciudad de Santa Fe , un hombre fue aprehendido tras cometer un robo calificado con un arma blanca . Las víctimas fueron dos mujeres de 22 y 24 años , a quienes les sustrajo sus pertenencias. El delincuente fue identificado como R. S., de 37 años , y le secuestraron el arma utilizada para cometer el ilícito.

La alerta se originó a partir de llamados de vecinos a la central de emergencias 911, lo que motivó la intervención de oficiales del Cuerpo Guardia de Infantería (CGI) de la policía capitalina. Al arribar al lugar, los uniformados entrevistaron a las víctimas, quienes denunciaron que un individuo les robó bajo amenazas con un cuchillo y luego se dio a la fuga. También aportaron una precisa descripción de la complexión física y la vestimenta del sospechoso.

Aprehendido

A partir de un rápido operativo de saturación en la zona, los oficiales lograron localizar y aprehender al sospechoso, identificado como Roberto Segovia, de 37 años, en situación de calle, quien fue trasladado a sede policial. En el procedimiento, los uniformados secuestraron un cuchillo metálico de aproximadamente 24 centímetros de largo total, con una hoja de 14 centímetros, presuntamente utilizado para cometer el ilícito.

Delito imputado

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez dio intervención al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El funcionario judicial ordenó que el imputado continúe privado de su libertad, sea identificado y se le forme causa como presunto autor de robo calificado. Además, dispuso el secuestro de imágenes de las cámaras de videovigilancia de la zona.

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