Los usuarios que quieren disfrutar de una plataforma dinámica y divertida optan siempre por TikTok, mientras que Instagram y Facebook empiezan a quedarse atrás como redes bastante más anticuadas. Por eso, la clave para convertirse en un influencer popular pasa por hacerlo en TikTok. Y, si querés triunfar en TikTok, te conviene dominar cuanto antes una plataforma para editar videos gratis tan completa como CapCut Online.

Este editor de video es gratis y funciona 100% online

No te preocupes si tenés el celular lleno de apps. ¡CapCut Online no se instala en tu dispositivo! Solo tenés que ir a la web de CapCut y acceder con tu correo electrónico para empezar a usar todos sus servicios. De esta manera vas a poder disfrutar de un sinfín de herramientas de edición de última generación que, además, aprovechan los servidores de CapCut para generar los resultados más espectaculares, ¡y en solo unos segundos!

Y no creas que esta plataforma es muy cara, porque sencillamente no cuesta nada. Todo lo que tenés que hacer es registrarte en su web, ¡y nada más! No hay que pagar para comprar ninguna aplicación, no hay que suscribirse a ningún plan anual, y no hay que usar la tarjeta de crédito para desbloquear ninguna herramienta a medida que trabajás con la plataforma. ¡Todo está disponible sin límites y de forma gratuita desde el primer minuto!

La mejor IA incorporada para retocar tus videos

La interfaz de 'arrastrar y soltar' de CapCut Online te permite seleccionar las herramientas que quieres usar muy fácilmente con solo un clic. Se encuentran en la barra de la izquierda de la pantalla, y al pulsarlas aparecen de forma automática sobre la imagen de nuestro video. Aquí es donde podemos acceder a las funciones de edición y ajuste de cada característica que queramos añadir a nuestros proyectos multimedia

tik tok 2.jpg TikTok lidera el crecimiento de las redes sociales gracias a editores de video como CapCut gentileza

Una de las funciones más impresionantes de CapCut Online es su sofisticada inteligencia artificial, que permite hacer multitud de retoques y ajustes en nuestros proyectos de video con solo un clic. Por ejemplo, la podemos usar para eliminar el fondo de los videos y reemplazarlo por colores planos o por cualquier otro tipo de fondo con el que nos interese destacar nuestros videos de TikTok. ¡Los resultados son increíbles y se completan en solo unos segundos!

La IA de CapCut Online te permite además ajustar tus rasgos faciales fácilmente con una herramienta llamada 'retoque'. Esta herramienta está diseñada para detectar los rostros en los videos, y hacer que se vean mucho mejor blanqueando la sonrisa, estilizando los rasgos de la cara, modificando la forma de las cejas, o incluso haciéndonos adelgazar. ¡Gracias a esta herramienta, te encantará verte en tus videos de TikTok!

Una amplísima selección de filtros, efectos y textos con un solo clic

Todas estas características se suman a un sinfín de filtros y efectos de corte más tradicional, pero con una calidad que nunca antes habías visto. Basta con buscar en la barra lateral el efecto que querés incorporar en cada momento, y lo vas a ver en tu video a los pocos segundos. ¿No te gusta cómo queda? ¡Sacalo! Probá otro. Probá varios al mismo tiempo. ¡Las posibilidades son ilimitadas con CapCut Online!

No te olvides de probar también todos los textos dinámicos que te ofrece esta aplicación, porque con estos textos vas a poder crear videos mucho más convincentes y con un extraordinario potencial para atraer la atención de tus seguidores. Los formatos de estos textos son de todo tipo, algunos más informales y otros más profesionales. ¡Solo elegí el que quieras y retocalo en el menú de ajustes para que quede genial!

También podés agregar toda una serie de stickers capaces de hacer que tus videos de TikTok sean todavía más divertidos. El proceso para agregarlos es el mismo, y solo te va a tomar unos segundos. Podés combinar todos los stickers que quieras, ¡y, por supuesto, dentro de esta selección de stickers también hay una gran cantidad de emojis!

¿Querés más? ¡No hay problema! CapCut Online incluye una biblioteca de música libre de derechos con la que vas a poder incorporar todo tipo de canciones a tus videos y hacerlos todavía más populares. Hay música de todos los estilos, desde las mejores canciones de rock o pop hasta melodías más suaves de música ambient o Lo-Fi. ¡Solo elegí las que más te gusten!

¡CapCut Online te lo pone fácil para convertirte en un TikToker estrella!

Con este convertidor de videos no solo vas a tener acceso a los mejores filtros y efectos para retocar tus videos de TikTok. ¡Eso es solo el comienzo! CapCut Online es una impresionante plataforma de edición multimedia que incorpora las mejores herramientas para que puedas crear videos con una calidad de audiovisual nunca antes vista. ¡Incluso pone a tu disposición una IA de vanguardia capaz de crear efectos de última generación en tus videos!

¿Y lo mejor de todo? Que CapCut Online no cuesta nada. ¡Esta plataforma es 100% gratis! Lo único que tenés que hacer es ir a la web de CapCut y registrarte con tu correo electrónico, igual que hiciste cuando te registraste en TikTok. ¡Solo un par de clics, y vas a tener a tu alcance las mejores herramientas de edición multimedia para que tus videos de TikTok pasen al siguiente nivel! ¿A qué esperás para registrarte en CapCut y triunfar por fin en tu red social favorita?